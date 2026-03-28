Franco Colapinto no superó la qualy y largará 15to en el Gran Premio de Japón

Andrea Kimi Antonelli largará desde la pole en la carrera principal del Gran Premio de Japón de este domingo. Mercedes volvió a quedarse con el 1-2, con George Russell ubicándose en la segunda colocación. Oscar Piastri y Charles Leclerc comenzarán en la segunda fila.

Franco Colapinto largará 15° . Logró avanzar a Q2 por cuarta vez consecutiva en el 2026, pero otra vez quedó por detrás de su compañero Pierre Gasly y a una distancia considerable. El francés lo aventajó por 0.347 en la Q1 (1:30.931 del argentino y 1:30.584), pero la diferencia fue notoria en Q2: Pierre quedó como el 7° más rápido con 1:29.874, un giro que fue 0.753 más rápido que el del argentino (1:30.627). Finalmente, el francés fue el mejor del resto en Q3, superó a Red Bull y comenzará 7° el evento principal .

“En la qualy este fin de semana no estuvimos bien. Ayer nos costó por un tema que teníamos adelante. Hoy mejoramos eso, pero sigo estando lejos. La Q1 fue buena y en la Q2 faltó mucho. Hay que entender el por qué y laburar para mañana. Ojalá que tengamos buen ritmo para poder ir para adelante”, reconoció el argentino en conferencia de prensa.

La sorpresa de la jornada fue, sin dudas, la eliminación en Q2 de Max Verstappen. El neerlandés quedó a 0.153 del tiempo de corte y largará 11° este domingo. Su compañero de Red Bull Racing, Isack Hadjar, comenzará 8° y el rookie del equipo satélite, Racing Bulls, Arvid Lindblad, iniciará 10°.

La carrera principal a 53 giros en el mítico trazado de Suzuka comenzará a las 2 de la mañana (hora Argentina) de este domingo 29 de marzo.

Fuente: Infobae