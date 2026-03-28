En Neuquén, el sanjuanino Tobías Martínez terminó 12° en la clasificación del Turismo Carretera

La tercera cita del Turismo Carretera ya tiene definido su ordenamiento inicial tras la clasificación realizada en el circuito de Centenario, en Neuquén. Allí, el mejor registro quedó en manos de Matías Rossi, mientras que el representante sanjuanino Tobías Martínez se posicionó en el 12° lugar.

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El piloto cuyano marcó un tiempo de 1:27.774, quedando a menos de ocho décimas del más veloz en una sesión que mostró una marcada paridad entre los competidores.

La ubicación de Martínez lo deja dentro de un grupo intermedio con diferencias mínimas, lo que abre posibilidades de mejora en la jornada principal. En escenarios como el de Centenario, la estrategia y la largada suelen ser determinantes ante la dificultad para realizar maniobras de sobrepaso.

El líder de la clasificación fue Rossi, quien con un tiempo de 1:27.035 volvió a ubicarse en lo más alto tras varias temporadas sin conseguir una pole position. Detrás suyo finalizaron Juan Bautista De Benedictis y Christian Ledesma.

El cronograma continuará con las tres series clasificatorias, que ordenarán la grilla para la competencia final. En ese marco, Martínez largará desde el cuarto puesto en la tercera batería, que se disputará a media mañana.