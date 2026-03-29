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AFA bajo la lupa

Un árbitro sanjuanino, salpicado en la investigación por presuntos arreglos en el fútbol argentino

Según un expediente expuesto por Diario Clarín, Ejarque habría recibido al menos ocho transferencias entre mayo de 2021 y febrero de 2022.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un nuevo escándalo sacude al fútbol argentino. La Justicia federal investiga transferencias de dinero a árbitros que habrían sido realizadas desde cuentas vinculadas a empresas relacionadas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en una causa que también analiza comunicaciones y posibles irregularidades. En este sentido y tras una publicación de Diario Carín donde menciona que hay una presunta red de arreglos que involucra a un sanjuanino, se encendieron nuevamente las alarmas.

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La investigación está a cargo del juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, quienes siguen el rastro de movimientos financieros realizados por Juan Pablo Beacon, señalado como administrador de fondos en cuentas asociadas a empresas vinculadas a Pablo Toviggino, actual tesorero de la AFA.

Transferencias bajo la lupa

Según consta en el expediente expuesto por Diario Clarín, Beacon habría efectuado pagos a al menos dos árbitros: Fernando David Espinoza y el sanjuanino Mario Emanuel Ejarque, utilizando una cuenta de la firma Malte SRL.

Uno de los casos más precisos indica que Espinoza recibió una transferencia de 120.000 pesos el 4 de diciembre de 2020, lo que en ese momento equivalía a unos 1.380 dólares.

Además, la causa incluye intercambios de mensajes entre Espinoza y Beacon posteriores a un partido disputado el 18 de abril de 2021 entre Racing y Arsenal, por la Copa de la Liga Profesional. En esas conversaciones, el árbitro hace referencia a decisiones del encuentro y menciona a “Pablo”, en alusión a Toviggino, según surge de la documentación judicial.

El nombre de un árbitro sanjuanino

Segun el expediente expuesto por Clarín, aparece el nombre del árbitro sanjuanino Mario Emanuel Ejarque, quien estaría involucrado y habría recibido al menos ocho transferencias entre mayo de 2021 y febrero de 2022.

El total de los movimientos asciende a 362.000 pesos, cifra que al valor del dólar de cada operación representaría aproximadamente 3.800 dólares.

Ejarque fue distinguido en 2023 con el Premio Alumni como árbitro destacado de la Primera Nacional. Además, en 2025 se había referido públicamente a denuncias por apuestas ilegales en el fútbol sanjuanino, donde aseguró que no respaldaría conductas ilícitas dentro del arbitraje.

Más nombres y empresas bajo investigación

La causa no se limita a estos casos. También incluye a otros árbitros y dirigentes como Luis Lobo Medina, Adrián Franklin, Jorge “Chino” Sosa y Federico Beligoy, actual director nacional de arbitraje de la AFA.

En paralelo, la investigación se amplía a distintas firmas que podrían estar vinculadas a movimientos de dinero:

  • Sur Finanzas, asociada a Maximiliano Vallejos
  • TourProdEnter LLC, vinculada a Javier Faroni y Erica Gillette

Estas líneas investigativas apuntan a posibles maniobras de lavado de dinero y circulación de fondos generados en el exterior, incluso relacionados con la Selección argentina.

Otra causa en paralelo

En simultáneo, el juez federal Adrián González Charvay lleva adelante otra investigación que analiza el patrimonio de Pablo Toviggino, incluyendo una propiedad en Pilar valuada en unos 20 millones de dólares.

FUENTE: Con información de Clarín

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