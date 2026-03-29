El teatro como salvación: Las Beatrices regresan para convertir la soledad en una fiesta colectiva

El teatro puede llegar ser un refugio y para Las Beatrices el escenario es una tabla de salvación . El próximo viernes 3 de abril, a las 21:30, la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario abrirá sus puertas para recibir una de las propuestas más originales e interesantes de la cartelera sanjuanina.

Tras un tiempo de ausencia, el trío protagonizado por los talentosos Ceci Nievas, Rodrigo Salas y Paula Martín regresa a escena con una pieza que transita las calles de la comedia, la performance y el juego inmersivo.

La premisa de esta nueva entrega es tan humana como desopilante. En esta ficción -con altas doses de realidad- Las Beatrices deciden que ha llegado el momento de dejar de postergar. Después de haber atravesado los túneles oscuros de la separación, la soledad y la muerte, las protagonistas apuestan el resto a un espectáculo que, confían, podrá salvarlas de sus propias sombras.

01. LAS BEATRICES

Como bien describe el grupo, esta función es el resultado de una búsqueda que mezcla la nostalgia con la esperanza: “Quizá sea la utopía de volver a los orígenes, quizá el deseo de hacerlo juntas o tal vez simplemente un sueño”. Es esa vulnerabilidad, disfrazada de humor, la que genera una conexión inmediata con el espectador.

Uno de los puntos más innovadores de esta puesta es el uso de la tecnología como recurso dramático. La encargada de guiar este caos organizado es “Alexa”, un dispositivo que funciona como moderador escénico. A través de este sistema, los espectadores reciben consignas, participan en la dinámica y se sumergen en la narrativa de manera activa. Esta complicidad es el motor que hace que cada función sea irrepetible.

Sensibilidad compartida

Para Ceci Nievas, una de las sensibles y brillantes mentes detrás de este proyecto, la clave reside en la horizontalidad de la propuesta. "Para mí es una obra que invita al público a sentirse parte. Es una obra donde el público puede estar sentado, pero a la vez jugando", explicó Ceci.

Sin embargo, no todo es risa superficial. Nievas subrayó que, detrás de la propuesta divertida, late un corazón repleto de sentimientos: "La obra no deja de ser profunda y totalmente existencial. Nos toca en ese lugar sensible. Hay una mirada sensible de la muerte y el sentirse acompañado", concluyó la artista.

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