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Polideportivo

El Trail bajo la luna tuvo su segunda edición en Valle Fértil

Andrea Názara y Jesús Muñoz ganaron los 21K. En Córdoba, Verónica Wittke fue segunda en 45K.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Pasó la segunda edición del Trail bajo la luna , disputado en San Agustín de Valle Fértil con una buena concurrencia de runners y de público que fue a alentarlos en la noche del sábado. Fueron tres distancias: 5, 10 y 21K con largada y llegada en la plaza departamental.

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Resultados

21K Damas

1ª Andrea Názara – 3h10m49s

2ª Julieta Burgoa – 4h41m02

3ª Natalia Gómez – 4h57m53s

21K Varones

1° Jesús Muñoz – 2h33m04s

2° Martín Garay – 2h46m42s

3° Lucas Vargas – 3h01m18s

4° Lucas Masman – 3h18m33s

5° Exequiel Pereyra – 4h07m43s

10K Damas

1ª Priscila Vildoso – 2h17m42s

2ª Dayana Gallastegui – 2h41m36s

3ª Natalia Martín – 3h10m19s

4ª Ivana Riveros – 3h16m53s

5ª María de los Ángeles – 3h18m58s

10K Varones

1° Yoel Giménez – 1h36m12s

2° Mauro Mercado – 2h05m56s

3° Santiago Flores – 2h07m17s

4° José Cuenca – 2h15m09s

5° Jesús Moretti – 2h16m47s

5K Damas

1ª Noelia Flores – 45m47s

2ª Erika Guevara – 46m16s

3ª Ana Nieto – 47m11s

5K Varones

1° Matías Castillo – 30m52s

2° Jorge Tejada – 36m57s

3° Miguel Rodríguez – 45m39s

Córdoba

Una distancia ideal para corredores con experiencia en trail que buscan un desafío competitivo y de alto nivel en las sierras cordobesas. Así definían los organizadores del trail Run Altas Cumbres la distancia de 45K donde estuvieron presentes Verónica Wittke y Daniel Treu , representando a San Juan.

La competencia se largó el sábado a las 5 desde el Polideportivo Municipal de Villa Cura Brochero, en Córdoba y en su primera competencia del año, Verónica Wittke logró el segundo puesto en la distancia de 45K.

Luego del segundo puesto en la general de mujeres y primero en su categoría F 40-49, Verónica hizo un análisis de su carrera: “Largué re confiada, re tranquila porque había entrenado dos meses, pero bien fuerte. Me vengo sintiendo bien, así que sabía que me podía ir bien.

Salí tratando de ir cómoda porque tenía planeado empezar a apretar cuando comenzara la subida; era una carrera que tenía mucha calle, que a mí no me beneficia, así que quería sacar provecho en la parte de trepada que es donde yo me siento más cómoda y lo pude hacer, me salió todo como quería, tuve resto para apretar.

En la parte final no sabía cuánto me llevaba la puntera, pero como me sentía bien, tenía confianza que podía alcanzarla al final, pero también sabiendo siempre que ella era muy rápida en calle y que es quizá mi punto más débil, así que tenía que jugármela todo lo que pudiera en los últimos kilómetros.

Fui siempre muy concentrada, que eso también por ahí es algo que me cuesta en carrera y lo pude hacer, pude ir con la cabeza bien puesta siempre en la competencia, así que estoy muy contenta, me he sentido fantástico, estoy teniendo una buena recuperación y estoy súper motivada este año de nuevo”.

45K Damas General

1ª Fernanda Martínez - 5h19m46s

2ª Verónica Wittke – 5h33m22s

3ª María Dewez – 6h07m52s

Por su parte, Daniel Treu tuvo una buena carrera, ubicándose en el top ten de la clasificación general de hombres, donde ganó Miguel Garnica con un registro de 4h37m05, en tanto que el representante sanjuanino terminó 9° con un tiempo de 5h31m24s y ocupó el 4° puesto en su categoría M 40-49.

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