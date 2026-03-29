TC en Neuquén: carrera caótica, triunfo de Canapino y día complicado para Tobías Martínez

El Turismo Carretera volvió a regalar una carrera intensa y cargada de incidentes en Neuquén. En ese contexto, el sanjuanino Tobías Martínez tuvo un domingo cuesta arriba y finalizó en el puesto 30 , en una competencia marcada por abandonos, relanzamientos y un fuerte accidente múltiple.

Automovilismo En Neuquén, el sanjuanino Tobías Martínez terminó 12° en la clasificación del Turismo Carretera

La tercera fecha de la temporada 2026 se disputó en el circuito patagónico con un desarrollo frenético desde el inicio. De los 56 autos que largaron, solo 32 lograron completar las 25 vueltas , reflejo de una jornada tan exigente como accidentada.

Canapino aprovechó todo y se quedó con la victoria

El gran protagonista del día fue Agustín Canapino, quien consiguió su primera victoria de la temporada y la número 22 en la categoría.

El piloto de Arrecifes supo capitalizar el momento clave de la carrera: el despiste de Matías Rossi, que venía liderando desde la largada, en el tercer relanzamiento de la tarde. A partir de ahí, Canapino tomó la punta y defendió con firmeza en las últimas vueltas, pese a tener su Chevrolet Camaro con daños.

En el podio lo acompañaron Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) y Ignacio Faín (Torino), en una definición que mantuvo la tensión hasta el final.

Una carrera marcada por el caos y los golpes

La competencia no estuvo exenta de momentos críticos. Un violento choque múltiple dejó a seis pilotos fuera de carrera y generó preocupación tanto en el circuito como entre los fanáticos.

La escena volvió a repetirse respecto a las fechas anteriores en El Calafate y Viedma, con carreras cargadas de incidentes en una pista exigente y con mucho tráfico.

Para Tobías Martínez, la jornada fue compleja desde el inicio. Sin poder encontrar ritmo ni aprovechar oportunidades, el piloto sanjuanino terminó relegado en el clasificador final.

Cómo quedó el campeonato

Con este resultado, Jonatan Castellano (Challenger) se mantiene como líder del campeonato con 103 puntos.

El top 10 lo completan:

Urcera (84,5)

Chapur (82)

Palazzo (80)

Faín (72)

Lambiris (69)

Craparo (67)

Azar (66)

Di Palma (65,5)

Aguirre (64)

Por su parte, Canapino se ubica en el puesto 23° con 49 unidades.

Lo que viene

La próxima fecha del Turismo Carretera se disputará el 19 de abril en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, donde los equipos buscarán dejar atrás una seguidilla de carreras caóticas.