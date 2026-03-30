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Polémica

Habló el árbitro sanjuanino salpicado en la investigación por pagos irregulares ligados a la AFA: "Son pagos por publicidad"

Emanuel Ejarque habló con este medio tras quedar mencionado en un expediente que investiga transferencias a árbitros del fútbol argentino y aseguró que el dinero proviene de publicidad. La Cooperativa que lo nuclea también salió a respaldarlo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La investigación judicial que sacude al fútbol argentino y apunta a presuntos pagos irregulares a árbitros también tiene un capítulo sanjuanino. El nombre de Emanuel Ejarque aparece en el expediente que publicó Clarín y analiza transferencias de dinero desde cuentas y empresas relacionadas con la AFA, lo que generó gran repercusión en la provincia.

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Según la documentación difundida, el árbitro habría recibido al menos ocho transferencias entre mayo de 2021 y febrero de 2022 desde una cuenta asociada a la firma Malte SRL. El total de los movimientos, según la publicación de Clarín, asciende a 362.000 pesos, una suma que, al valor del dólar de cada operación, ronda los 3.800 dólares.

En ese contexto, Ejarque habló con este medio y dio su versión sobre el origen de esos fondos. “Son pagos por publicidad y tengo todas las facturas que ya son de público conocimiento”, sostuvo, y remarcó que se trata de ingresos vinculados a su actividad fuera de las canchas: la conducción de su propio programa radial. Además, fue más allá en su defensa: “No tengo nada que esconder. A Malte llego por la AFA cuando fui a pedir publicidad. Eran 85 mil pesos, es un monto insignificante”.

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El árbitro también hizo referencia al impacto que tuvo la noticia y al respaldo recibido en las últimas horas. “Muchos colegas me llamaron para solidarizarse. Nunca estuve involucrado en ningún problema. No me van a encontrar nada. Esto es una persecución”, afirmó.

En la misma línea, defendió su vínculo con la estructura del fútbol argentino y se puso a disposición de la investigación: “Yo integro la AFA y la defiendo. Hay cosas más importantes. Estoy a disposición de la Justicia, no me ha llamado nadie todavía”.

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Su explicación va en línea con lo que expresó la Cooperativa de Árbitros Sanjuaninos Unidos (CASU), que también salió a respaldarlo públicamente. A través de un posteo, la entidad indicó que el dinero corresponde a publicidad en el programa deportivo Tiro Directo, ciclo que -según precisaron- fue conducido por el propio Ejarque entre 2020 y 2023.

La causa, que está en manos del juez federal Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, investiga una posible trama de transferencias hacia árbitros, además de analizar comunicaciones y movimientos financieros que podrían estar vinculados a dirigentes del fútbol argentino. En ese expediente también aparecen otros nombres del arbitraje nacional y distintas empresas bajo la lupa.

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