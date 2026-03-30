lunes 30 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Damas

Clara Debiassi voló en San Juan y se quedó con el Ironman 70.3

La triatleta marplatense ganó la competencia femenina con un tiempo de 4:39:09 y superó por apenas 22 segundos a Brenda Rosso en una de las llegadas más parejas de la jornada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
b782653f-4280-451c-881c-c1c46406a542

En una jornada exigente y de alto nivel internacional, Clara Debiassi se consagró como la gran ganadora del IRONMAN 70.3 San Juan 2026 en la rama femenina. La triatleta oriunda de Mar del Plata completó el recorrido en 4 horas, 39 minutos y 9 segundos, en una definición ajustadísima que mantuvo la incertidumbre hasta el final.

Lee además
Los descuentos y promociones que se puede conseguir en hotelería y grastronomía, en San Juan.
Para aprovechar

Entre 3 noches por 2 y descuentos de hasta el 20%, las promos para recorrer San Juan este finde
En la previa de Semana Santa, cómo se realiza el control del pescado para evitar problemas de salud.
Prevención

Cómo controlan la venta de pescado para cuidar a los sanjuaninos, en la previa de Semana Santa

Debiassi, que compitió en la categoría de 25 a 29 años, logró imponerse por apenas 22 segundos sobre Brenda Ayelén Rosso, quien cruzó la meta con un tiempo de 4:39:31. El tercer lugar fue para María Fraga, que finalizó en 4:45:41.

La competencia, que reunió a unos 1200 atletas de más de 20 países, combinó resistencia, estrategia y regularidad en cada uno de sus tramos. Todo comenzó en el Dique Punta Negra, donde las participantes afrontaron 1,9 kilómetros de nado en aguas abiertas, en una largada escalonada que marcó el inicio de una jornada intensa.

Luego llegó el turno del ciclismo, con un recorrido de 90 kilómetros por los departamentos de Ullum, Rivadavia y Capital, atravesando puntos emblemáticos y sectores de gran exigencia como el descenso del dique y el paso por Villa Ibáñez. Finalmente, la prueba se definió con los 21,1 kilómetros de pedestrismo por las calles de la ciudad, con paso por escenarios icónicos como el Centro Cívico, el Parque de Mayo y el Auditorio Juan Victoria.

En ese último tramo, Debiassi sostuvo el ritmo y logró marcar la diferencia mínima necesaria para quedarse con la victoria, en una de las definiciones más apretadas de la jornada.

La edición 2026 del IRONMAN 70.3 en San Juan volvió a posicionar a la provincia en el calendario internacional del triatlón y mostró un nivel competitivo destacado, especialmente en la rama femenina, donde la definición se resolvió por segundos.

Temas
Seguí leyendo

Repasá las más de 100 páginas de actividades en San Juan para este finde largo de Semana Santa

Desde el aire, cómo se ve la zona que se convertirá en un nuevo pulmón verde de San Juan

Ezequiel Recio, el hombre de equipos que pretende convertirse en juez federal

A cinco años del cierre de Falabella en San Juan: cómo fueron los últimos días de la tienda más recordada

El calor no se va: alerta por altas temperaturas para el arranque de semana en San Juan

La otra cara de la competencia: las mejores fotos que dejó el paso del Ironman 70.3 por San Juan

Dejaron su rutina en Neuquén y recorren América en motorhome: el flechazo con San Juan

Las postales de Nicolás Cabré por las calles sanjuaninas: ¿cómo terminó después de 6 horas de competencia?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
hablo el arbitro sanjuanino salpicado en la investigacion por pagos irregulares ligados a la afa: son pagos por publicidad
Polémica

Habló el árbitro sanjuanino salpicado en la investigación por pagos irregulares ligados a la AFA: "Son pagos por publicidad"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Desde el aire, cómo se ve la zona que se convertirá en un nuevo pulmón verde de San Juan video
El drone de Tiempo 

Desde el aire, cómo se ve la zona que se convertirá en un nuevo pulmón verde de San Juan

La resiliencia de María: la trapito que sueña con ser abogada y pide una computadora para terminar los estudios video
Historias

La resiliencia de María: la "trapito" que sueña con ser abogada y pide una computadora para terminar los estudios

Las postales de Nicolás Cabré por las calles sanjuaninas: ¿cómo terminó después de 6 horas de competencia?
De la ficción al triatlón extremo

Las postales de Nicolás Cabré por las calles sanjuaninas: ¿cómo terminó después de 6 horas de competencia?

Tristeza en el fútbol sanjuanino tras la muerte de un joven jugador de Minero
Luto

Tristeza en el fútbol sanjuanino tras la muerte de un joven jugador de Minero

Imagen cortesía Sí San Juan
Tensión total

Susto en el aire: el piloto se descompensó y su hijo tuvo que guiar la aeronave hasta el Aeroclub de Pocito

Te Puede Interesar

Los descuentos y promociones que se puede conseguir en hotelería y grastronomía, en San Juan.
Para aprovechar

Entre 3 noches por 2 y descuentos de hasta el 20%, las promos para recorrer San Juan este finde

Por Redacción Tiempo de San Juan
La desvinculación de Analía García, referente en el vínculo con la comunidad, desató cuestionamientos de empresarios de Iglesia hacia Barrick.
Repercusiones

Sacudón en Barrick: el despido de una gerenta clave desató malestar de empresarios en Iglesia

Habló el árbitro sanjuanino salpicado en la investigación por pagos irregulares ligados a la AFA: Son pagos por publicidad
Polémica

Habló el árbitro sanjuanino salpicado en la investigación por pagos irregulares ligados a la AFA: "Son pagos por publicidad"

La Cuadrilla del Manteca, los sanjuaninos que entre cuarteto y calor se volvieron virales en plena cosecha video
Quiénes son

La "Cuadrilla del Manteca", los sanjuaninos que entre cuarteto y calor se volvieron virales en plena cosecha

Una por una, las actividades que se podrá realizar en San Juan durante Semana Santa.
Presentación

Repasá las más de 100 páginas de actividades en San Juan para este finde largo de Semana Santa