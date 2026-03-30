Clara Debiassi voló en San Juan y se quedó con el Ironman 70.3

En una jornada exigente y de alto nivel internacional, Clara Debiassi se consagró como la gran ganadora del IRONMAN 70.3 San Juan 2026 en la rama femenina. La triatleta oriunda de Mar del Plata completó el recorrido en 4 horas, 39 minutos y 9 segundos, en una definición ajustadísima que mantuvo la incertidumbre hasta el final.

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Debiassi, que compitió en la categoría de 25 a 29 años, logró imponerse por apenas 22 segundos sobre Brenda Ayelén Rosso, quien cruzó la meta con un tiempo de 4:39:31. El tercer lugar fue para María Fraga, que finalizó en 4:45:41.

La competencia, que reunió a unos 1200 atletas de más de 20 países, combinó resistencia, estrategia y regularidad en cada uno de sus tramos. Todo comenzó en el Dique Punta Negra, donde las participantes afrontaron 1,9 kilómetros de nado en aguas abiertas, en una largada escalonada que marcó el inicio de una jornada intensa.

Luego llegó el turno del ciclismo, con un recorrido de 90 kilómetros por los departamentos de Ullum, Rivadavia y Capital, atravesando puntos emblemáticos y sectores de gran exigencia como el descenso del dique y el paso por Villa Ibáñez. Finalmente, la prueba se definió con los 21,1 kilómetros de pedestrismo por las calles de la ciudad, con paso por escenarios icónicos como el Centro Cívico, el Parque de Mayo y el Auditorio Juan Victoria.

En ese último tramo, Debiassi sostuvo el ritmo y logró marcar la diferencia mínima necesaria para quedarse con la victoria, en una de las definiciones más apretadas de la jornada.

La edición 2026 del IRONMAN 70.3 en San Juan volvió a posicionar a la provincia en el calendario internacional del triatlón y mostró un nivel competitivo destacado, especialmente en la rama femenina, donde la definición se resolvió por segundos.