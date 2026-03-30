Scaloni empieza a recortar la lista rumbo al Mundial

La cuenta regresiva ya no da margen para demasiadas pruebas y la Selección Argentina empieza a perfilar su versión definitiva. En ese escenario, Lionel Scaloni dejó varias definiciones de peso: confirmó a Lionel Messi como titular ante Zambia y aseguró que la lista para el Mundial está “bastante clara”.

El amistoso de este martes en La Bombonera no será uno más. Será la despedida del equipo en suelo argentino antes de viajar a la Copa del Mundo, pero también una nueva oportunidad para ajustar detalles y, sobre todo, para seguir evaluando nombres en un plantel que entra en su tramo más exigente.

En ese sentido, Scaloni reveló que ya elevó a la Asociación del Fútbol Argentino una prelista de 55 jugadores, tal como exige la FIFA. A partir de ahora, comenzará el recorte fino: “Iremos descartando en base a rendimientos. Pensaremos en el bien del equipo”, explicó el entrenador, dejando en claro que nadie tiene el lugar asegurado.

Sin embargo, también marcó una diferencia clave. Los futbolistas que vienen siendo parte del proceso desde hace tiempo corren con ventaja. No sólo por lo hecho dentro de la cancha, sino por el conocimiento del cuerpo técnico y la adaptación a la idea de juego.

Sobre el rival de turno, Zambia, el foco no estuvo tanto en su jerarquía sino en la oportunidad que representa. El DT explicó que las rotaciones en los últimos amistosos respondieron a la necesidad de “darle posibilidad a otros chicos”, en una etapa donde cada minuto suma.

Además, el técnico fue autocrítico respecto al nivel mostrado en el triunfo ante Mauritania. Más allá del resultado, reconoció que el equipo no estuvo a la altura, aunque rescató la reacción del grupo: que los propios jugadores hayan identificado las falencias fue, para él, una señal positiva de cara a lo que viene.

También hubo lugar para hablar del futuro. Con contrato hasta fines de 2026 y la posibilidad de extenderlo, Scaloni evitó profundizar en el tema, aunque dejó entrever lo que significa el cargo: un lugar único, deseado por cualquier argentino.

En paralelo, adelantó que la Selección disputará al menos dos amistosos más antes del Mundial, uno de ellos ante Serbia, ya con la lista definitiva de 26 jugadores confirmada.

El cierre, sin embargo, estuvo marcado por la emoción. La lesión de Joaquín Panichelli, que lo deja fuera de la Copa del Mundo, golpeó fuerte al grupo. Scaloni no lo ocultó y destacó tanto sus condiciones como su energía dentro del plantel, dejando un mensaje de respaldo para el futuro.

Así, entre certezas, pruebas finales y decisiones que se acercan, la Selección empieza a bajar el telón de la etapa de evaluación. Y en casa, con Messi desde el arranque, buscará despedirse dejando señales más firmes de cara al gran objetivo.