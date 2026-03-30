Orrego confirmó que gestiona por la Ruta 40 Sur: "Tengo la palabra de Nación de que se va a reactivar"

Marcelo Orrego encabezó este lunes la entrega de 51 viviendas en el barrio Solares del Sur en Sarmiento , justamente en el departamento donde hace un mes que quedó paralizada la obra de la Ruta 40 Sur. "No nos vamos a quedar de manos cruzadas", aseguró y dijo que está en tratativas con el gobierno de Javier Milei para destrabar los trabajos y que ya tiene el compromiso nacional de reactivación de la esperada construcción.

El gobernador aprovechó la ocasión para reafirmar que la obra pública es un pilar central de su programa de gobierno, y volvió a recordar que, a pesar de administrar un 40% menos de recursos que las gestiones anteriores, su intención es superar este año la cantidad de casas entregadas durante el 2025. En este contexto, anunció que antes de julio se completará la entrega de otras 243 unidades en el mismo complejo, las cuales ya presentan un avance del 83%. Además de las soluciones habitacionales, Orrego confirmó la pavimentación de la calle Mendoza Vieja, una arteria clave que une las rutas nacionales 40 y 153, calificándola como una decisión tomada con convicción para responder a un anhelo histórico de los vecinos del departamento.

Sin embargo, el foco principal de sus declaraciones estuvo puesto en la crítica situación de la Ruta 40 Sur, específicamente en el tramo que une Cochagual con Tres Esquinas. Esta obra, vital para la conectividad con Mendoza, está hoy paralizada tras más de dos años de ejecución y con apenas un 8% de avance acumulado. La detención de los trabajos se conoció a principios de marzo, tras una asamblea de la UTE a cargo del proyecto, que decidió suspender las tareas y despedir a 95 operarios debido a que el Gobierno Nacional adeuda certificados de pago desde el pasado mes de septiembre. Pese a contar con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la falta de desembolsos nacionales frenó el ritmo de una traza de 27 kilómetros que busca transformarse en autopista. El tomador del crédito del BID es el Gobierno de San Juan pero Nación actúa como una especie de garante y no ha cumplido con hacer los envíos de dinero que es específicamente para construir la autopista.

Ante este panorama, Orrego dio detalles sobre las gestiones que lidera para revertir la situación y lograr que las máquinas vuelvan a trabajar en la zona. Al ser consultado sobre el futuro de la ruta, aseguró que "la Ruta 40 es una ruta que es de competencia nacional que se va a destrabar si Dios quiere. Porque no se han pagado certificados por parte de Vialidad Nacional a la UTE (Unión Transitoria de Empresas), pero se va a destrabar yo creo que en poco tiempo. He hecho las gestiones pertinentes, pero no es competencia de la provincia al ser una ruta nacional, es una competencia de Nación. Lo que sí, no nos vamos a quedar de manos cruzadas y vamos a avanzar, porque hoy está financiado por parte del BID el punto número dos de los tres puntos que tiene la Ruta 40 Sur".

Si bien la obra se paró hace un mes, no es el primer contratiempo, ya pasó algo similar en 2025 y hubo despidos de trabajadores que luego las empresas retomaron en parte.

El mandatario también subrayó la importancia de mantener un canal de diálogo constante con las autoridades libertarias para garantizar que los compromisos asumidos se traduzcan en hechos concretos. En ese sentido, afirmó que seguirá trabajando y "gestionando ante Nación para que Vialidad Nacional termine pagando las certificaciones a la UTE. Tengo la palabra de que eso se va a reactivar, pero además no me puedo quedar con eso, tengo que avanzar en los otros dos puntos que son muy importantes para los sanjuaninos. Voy a tener reuniones sobre ese tema para tratar de conseguir líneas de financiamiento en caso que podamos concertar algún convenio con Vialidad Nacional o con cualquier organismo multilateral". Los dos tramos que faltan son el de Cochagual a Calle 8 en Pocito y desde Tres Esquinas al límite interprovincial con Mendoza.

Para Orrego, la reactivación de estos proyectos no solo responde a una necesidad de infraestructura vial, sino que es parte de una visión donde la obra pública actúa como un motor de dignidad y empleo genuino. Orrego insistió en que detrás de cada camino o cada casa hay arquitectos, ingenieros, proveedores y obreros que sostienen a sus familias. Por ello, concluyó que su gestión mantendrá la "costumbre de entregar casas durante todo el año" y de batallar en Buenos Aires para que las obras nacionales estratégicas, como la Ruta 40, dejen de ser un proyecto estancado y se conviertan en una realidad para todos los sanjuaninos.