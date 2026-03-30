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No le importó nada

Alex Caniggia destrozó a Franco Colapinto en las redes: "Humo, humo, muerto"

Las burlas y duras críticas del influencer tras la actuación del piloto argentino de Alpine en Japón encendieron la polémica y generaron un fuerte cruce en redes. El posteo en apoyo a Kimi Antonelli y el mensaje que le habría mandado a Briatore.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En medio de la euforia que genera la irrupción de Franco Colapinto en la Fórmula 1, una polémica inesperada sacudió las redes y sumó ruido al presente del piloto argentino. El mediático Alex Caniggia apuntó sin filtro contra el joven de Alpine y lo convirtió en blanco de sus críticas con un tono provocador que no pasó desapercibido.

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Todo comenzó en la previa del Gran Premio de Japón, cuando el influencer lanzó duros cuestionamientos sobre el nivel del pilarense, desatando una ola de reacciones entre fanáticos. Sin embargo, lejos de calmarse, la tensión escaló tras la carrera en Suzuka, donde Colapinto finalizó en el puesto 16. Desde sus redes, Caniggia se mostró burlón, compartiendo videos en los que ironizaba sobre el resultado y ponía en duda su continuidad en la categoría.

Las declaraciones generaron un fuerte rechazo entre los seguidores del automovilismo, que salieron a defender al piloto argentino en medio de su proceso de adaptación a la máxima categoría. Así, en paralelo al entusiasmo por su llegada a la F1, la figura de Colapinto quedó envuelta en una controversia mediática que sumó un capítulo inesperado fuera de la pista.

Los posteos de Alex Caniggia en redes:

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