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Más bostero que...: un fanático "xeneize" regalará 150 panchos a quienes luzcan prendas del club

La iniciativa surgió en redes sociales y está prevista para el miércoles 1 de abril en un local de Rivadavia. El propio comerciante explicó que el beneficio será limitado a las primeras 150 personas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un comerciante sanjuanino lanzó una llamativa propuesta que no tardó en viralizarse entre los simpatizantes de Boca Juniors. A través de un video difundido en redes sociales, anunció que regalará panchos a quienes se acerquen a su local vistiendo prendas del club.

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La iniciativa fue impulsada por Maximiliano Ruarte, de Panchazo al Paso, quien se definió como “muy bostero” y explicó que la idea surgió como una forma de compartir su fanatismo con otros hinchas. Según detalló, la convocatoria está prevista para este miércoles 1 de abril.

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El beneficio será exclusivo para quienes concurran con indumentaria de Boca, ya sea camisetas u otros elementos identificatorios. Además, aclaró que la entrega estará limitada: se repartirán 150 panchos y será por orden de llegada.

El punto de encuentro será la casa central del local gastronómico, ubicada sobre calle Paula Albarracín de Sarmiento, en Rivadavia, en las inmediaciones de la lateral de Circunvalación Sur. De acuerdo a lo informado, la promoción no se extenderá a otras sucursales.

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