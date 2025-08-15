La cruda confesión de Lamela, tras anunciar su retiro de las canchas: "Tomo pastillas para poder competir"

Erik Lamela , a sus 33 años, comunicó la decisión de poner fin a su carrera profesional y lo hizo a través de una extensa y cruda carta publicada en su cuenta de Instagram, donde el futbolista explicó el trasfondo de su retiro, marcado por lesiones persistentes.

“ Hola a todos, les quiero contar que tomé la decisión de terminar con mi carrera profesional... ”, comienza el texto del "Coco", que rápidamente se viralizó. El exfutbolista de River, Roma, Tottenham y Sevilla , entre otros clubes, reveló que su retiro se debe a un largo historial de problemas físicos, especialmente en sus caderas, que comenzaron hace más de una década.

“Hace 11 años comenzaron mis problemas en las caderas. En 2017 fui operado de ambas. Fue un año difícil, pensé que podía ser el final de mi carrera y tenía 25 años”, relató con una honestidad cruda.

Lamela explicó que, aunque logró prolongar su carrera más allá de lo previsto, el costo físico fue inmenso. Vivió años entrenando con dolor, dependiendo de medicamentos para poder competir. "Nada fue fácil. Tener dolor, jugar y entrenar con molestias pasó a ser algo normal en mi día a día", confesó.

“Hace 5 años que tomo pastillas cada partido para poder competir en mejores condiciones, empezando con la menor dosis y este último tiempo tomando el máximo ya dos días antes del partido para poder estar. Hoy decido ponerle fin a todo esto, hoy se termina todo este esfuerzo”, marcó.

La carta también fue un agradecimiento sentido a todos los que lo acompañaron. Desde sus primeros pasos en River Plate, club que mencionó con gratitud por haberlo formado “desde la comida hasta la escuela”, hasta sus años en Europa, donde forjó una carrera destacada.

“Gracias al fútbol conocí lo que es subirse a un avión, conocí países, religiones, culturas… viví momentos que jamás hubiese imaginado”, expresó, con la serenidad de quien cierra un ciclo con la frente en alto.

En una de las partes más conmovedoras del texto, habló de su familia, su sostén incondicional, y también de quienes lo ayudaron a sostenerse en lo físico: entrenadores, fisioterapeutas, compañeros y su representante, Pablo Sabbag.

Además, agradeció de forma especial al entrenador Matías Almeyda, quien le permitió modificar su rutina de entrenamiento en el último tiempo. “Este año fue muy difícil para mí… y aprovecho para agradecerle públicamente por permitírmelo y a mis compañeros por aceptarlo”.

La noticia no tardó en generar repercusión. Figuras del fútbol nacional e internacional dejaron mensajes de cariño y admiración.

Giovanni Simeone le escribió: “¡Lo mejor para todo lo que se viene Erik! ¡Gran carrera!”.

Papu Gómez agregó: “Felicitaciones Coco querido, lo mejor en esta próxima etapa”.

Radamel Falcao, otro ex River, lo despidió con respeto: “Felicidades Coco, que gran carrera hiciste. Siéntete orgulloso por todo. Dios te bendiga”.

Desde compañeros en la Selección Argentina como Ricky Álvarez y Manu Lanzini, hasta ex rivales y amigos como Ivan Rakitic, Lucas Moura o Gerónimo Rulli, todos coincidieron en destacar no solo su calidad como jugador, sino su integridad humana.

Lamela cierra su carta con una frase que resume una vida marcada por la entrega:

“Tengo la tranquilidad de haber ido hasta el final y de no haberme guardado nada”.