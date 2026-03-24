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Romina Oropel: el corazón del tango exhibe su voz

La reconocida bailarina sanjuanina debuta en su faceta como cantora el próximo 18 de abril en el Teatro del Bicentenario. Junto al guitarrista Elías Martínez, presenta "Cantando y sonando Tango", un viaje poético que rinde tributo a las voces femeninas que forjaron el género

Por Jorge Balmaceda Bucci
Romina Oropel subirá su arte cantor al escenario de la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario.

Romina Oropel subirá su arte cantor al escenario de la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario.

El tango llora en el fuelle, seduce en el baile y tiene en San Juan una de sus máximas exponentes en Romina Oropel. Reconocida por su trayectoria como bailarina y gestora cultural, la morocha arrabalera se dispone ahora a correr el velo de una faceta que hoy reclama protagonismo: su identidad como cantora. El próximo sábado 18 de abril, a las 21:30 hs, la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario será el escenario de un debut esperado y profundo: la presentación de "Cantando y sonando Tango", junto al guitarrista y eterno compañero artístico Elías Martínez.

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El viaje hacia la propia voz

“El cantar tango es uno de los lenguajes que siempre he explorado de diferentes maneras", confesó. Lo que antes era un "gusto" que asomaba en sus creaciones performáticas, se transformó en un excitante desafío hace tres años. El punto de inflexión ocurrió en Buenos Aires, tras cruzarse en su camino con la gran Lidia Borda.

Bajo su tutela de Borda, Romina no solo perfeccionó la técnica, sino que descubrió una verdad más profunda. "Siento que ella me reveló una 'identidad cantora' a la cual yo no había tenido acceso. Me puso en contacto con mi propia voz y con todo lo que mi alma quiere decir", explicó. Ese proceso de estudio minucioso e intensivo le permitió conectar con las mujeres que, a la par de Gardel o inmediatamente después de él, forjaron la identidad estilística femenina del género.

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Tras horas de escuchas intensivas, Oropel sintió el llamado de aquellas pioneras: "Sentí que de alguna manera esas cantoras me alentaban desde la historia para que yo retome parte de su repertorio y honre su estilo". Fue el aliento de Lidia Borda y la complicidad de su compañero de equipo, el guitarrista Elías Martínez, lo que terminó de gestar este concierto que hoy se integra a la prestigiosa agenda del Teatro del Bicentenario.

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Elías Martínez

Elías Martínez

Sentí que de alguna manera esas cantoras me alentaban desde la historia para que yo retome parte de su repertorio y honre su estilo Sentí que de alguna manera esas cantoras me alentaban desde la historia para que yo retome parte de su repertorio y honre su estilo

Un repertorio con memoria y "tribu"

"Cantando y sonando Tango" es un tributo a las voces femeninas de las décadas de 1920 a 1940 y una evocación a los grandes poetas nacionales. Elías Martínez, a cargo de los arreglos y la dirección musical, aporta la solidez de quien, en palabras de Romina, "entiende y vive el tango con el compromiso y la dedicación que este género requiere".

Pero el tango, para Oropel, también es amistad y construcción colectiva. Por ello, el escenario contará con la presencia de Facundo Yañez (voz y guitarra) y Santiago Yañez (voz) como invitados especiales. "Sus voces son tesoros que más público merece apreciar. Me da mucha alegría hacer 'tribu' con artistas amigos para planear propuestas que nos enriquecen en conjunto", destacó Oropel.

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Santiago Yáñez

Santiago Yáñez

La preparación para esta noche ha sido de una exigencia absoluta, con ensayos que buscan la "plenitud" en cada nota. El objetivo es ofrecer una experiencia que trascienda lo musical para volverse poética. Según Romina, el público se encontrará con un diseño minucioso de sensaciones: "Es una invitación a sumergirse en una experiencia que pretende dejar de lado lo cotidiano para atravesar una puerta hacia algo que se parece a un ensueño".

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Facundo Yáñez

Facundo Yáñez

Detalles de la función

  • Fecha: Sábado 18 de abril.

  • Hora: 21:30 hs.

  • Lugar: Sala Auditórium – Teatro del Bicentenario.

  • Público: Todo público.

  • Entrada general: $12.000.

El equipo detrás de la puesta

  • Idea y dirección artística: Romina Oropel.

  • Arreglos y dirección musical: Elías Martínez.

  • Iluminación: Fernando Torres.

  • Sonido: Rodrigo Collado.

  • Asistencia: Mariana Silva.

  • Fotografía y diseño: Paula Peralta (Pinkustudio).

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