viernes 15 de agosto 2025

Luto

Falleció Ramón Maddoni, un reconocido cazatalentos del fútbol argentino

El deceso ocurrió este viernes por la mañana. Tenía 83 años. Se lo conoce por nutrir a Boca, River y la Selección Argentina, entre otros.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La mañana del viernes llegó con una triste noticia: murió Ramón Maddoni, el histórico captador de talentos que nutrió de cracks al fútbol argentino. Tenía 83 años y es reconocido por su incansable trabajo en el Club Social Parque, de la Ciudad de Buenos Aires, donde trabajó hasta el final de su vida. Estuvo muy ligado a Argentinos Juniors pero también tuvo su paso por Boca.

“Maestro de sueños y forjador de talentos. Formador incansable y referente del fútbol argentino. Tu pasión, entrega y visión dejaron huella en generaciones de jugadores y en todos los que tuvimos el privilegio de conocerte”, informó en Club Parque durante la madrugada. “Gracias por enseñarnos que el verdadero legado no está solo en los títulos, sino en las personas que ayudamos a crecer. Adiós, querido Ramón. Que en paz descanses”, concluyeron.

Ramón Maddoni, el incansable descubridor de cracks

Su ‘oficina’, ubicada en la calle Marcos Sastre 3268, fue hasta sus últimos días el Club Social Parque, donde dieron sus primeros pasos algunos cracks que nutrieron a Boca, River y la Selección Argentina, entre otros. Así forjó su fama Ramón Maddoni.

Si había alguien en el club con un talento, era él: tenía facilidad para reconocer a futuras estrellas. Nombres como Fernando Redondo, Juan Román Riquelme, Carlos Tevez, Fernando Gago, Juan Pablo Sorín, Ricky Álvarez, Mauro Boselli, Nicolás Gaitán, Diego Placente, Esteban Cambiasso y Diego Cagna son solo algunos de los nombres que, por suerte, pasaron por delante de sus ojos. También dos campeones del mundo como Leandro Paredes y Alexis Mac Allister.

Yo veo correr a un pibe, lo veo patear, hacer un poco de fundamento y técnica y lo saco más rápido. Miro cómo corre y ya por la pinta me doy cuenta. El que corre como sobrando, ese juega bien. Es como si hubiese nacido para esto”, le explicó años atrás a TyC Sports.

“Alguien me puso todo este conocimiento, como diciendo yo te voy a sacar algo que querés mucho pero te voy a dar algo que amás. El padre de los Batista me ayudó, me convenció a que haga esto. Yo tenía dos carnicerías y un camión. Dejé todo y me dediqué a esto que es hermoso ”, agregó. A lo largo de su vida, enriqueció su leyenda y este viernes el fútbol argentino está de luto por su partida.

Fuente: TyC Sports

