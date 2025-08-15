Universitario busca un triunfo clave en el Top 8

El primer equipo de Universitario recibirá este sábado a Mendoza RC por la sexta fecha del Top 8 Oro del Regional Cuyano, con la meta de seguir firme en zona de clasificación.
Este sábado recibirá a Mendoza RC por la sexta fecha del torneo que lo tiene como animador, dentro de la zona de clasificación.
Con el impulso de estar entre los cuatro mejores, el conjunto de rugby dirigido por el binomio Pallito-López afronta la semana con un objetivo claro: sumar un nuevo triunfo en su reducto, un escenario donde se ha hecho fuerte. En la presente temporada, el equipo ganó cuatro partidos, empató uno y solo perdió en una ocasión, siempre llevándose puntos.
La última vez que se midió ante el conjunto mendocino, en la primera fase, fue victoria sanjuanina por 35-32 en Pocito.
La expectativa es alta y el plantel quiere volver a festejar junto a su gente. El partido principal comenzará a las 15:00, con arbitraje de Juan Martín Martínez. La intermedia jugará a las 13:30 bajo la conducción de Federico González, mientras que la preintermedia abrirá la jornada a las 11:45 con Amelia Zavalla como referí.