Universitario busca un triunfo clave en el Top 8

El primer equipo de Universitario recibirá este sábado a Mendoza RC por la sexta fecha del Top 8 Oro del Regional Cuyano , con la meta de seguir firme en zona de clasificación.

Con el impulso de estar entre los cuatro mejores, el conjunto de rugby dirigido por el binomio Pallito-López afronta la semana con un objetivo claro: sumar un nuevo triunfo en su reducto, un escenario donde se ha hecho fuerte. En la presente temporada, el equipo ganó cuatro partidos, empató uno y solo perdió en una ocasión, siempre llevándose puntos.

La última vez que se midió ante el conjunto mendocino, en la primera fase, fue victoria sanjuanina por 35-32 en Pocito.

La expectativa es alta y el plantel quiere volver a festejar junto a su gente. El partido principal comenzará a las 15:00, con arbitraje de Juan Martín Martínez. La intermedia jugará a las 13:30 bajo la conducción de Federico González, mientras que la preintermedia abrirá la jornada a las 11:45 con Amelia Zavalla como referí.