miércoles 13 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Por el trono

En una final para el infarto, el PSG le ganó al Tottenham la Supercopa de Europa

Los Spurs dejaron escapar una ventaja de dos goles en nueve minutos, igualaron 2-2 en el tiempo reglamentario y cayeron 4-3 desde los doce pasos. El zaguero argentino había marcado uno de los tantos de su equipo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Sin título
image

El PSG demostró credenciales después de sufrir un complejo partido: perdía 2-0, lo empató con dos goles agónicos y se llevó la victoria 4-3 por penales ante Tottenham para consagrarse campeón de la Supercopa de Europa.

Lee además
san juan sera sede de un torneo abierto de artes marciales
Todo el detalle

San Juan será sede de un Torneo Abierto de Artes Marciales
de emblema dentro de la cancha a colaborador full time por amor al club: la historia de gustavo naveda, referente de villa hipodromo
Tiempo streaming

De emblema dentro de la cancha a colaborador full time por amor al club: la historia de Gustavo Naveda, referente de Villa Hipódromo

En desarrollo...

Seguí leyendo

Franco Mastantuono cumplió 18 años y desató una gran expectativa por su presentación en el Real Madrid

Ramiro Videla, del primer tirón en la pista a la medalla y al abrazo familiar

¡Vuelve Motoneta!: con 41 años, Penco jugará por primera vez el torneo local del fútbol sanjuanino

Celia Illanes, la voz que atravesó cuatro décadas del periodismo: inicios, anécdotas y desafíos

Juegos Panamericanos: medalla de plata para Ramiro Videla y bronce para Ludmila Aguirre

Peñarol se impuso ante Racing en Montevideo y sacó ventaja en los octavos de la Libertadores

Velez se trajo un empate clave de Brasil

Panamericanos Juniors: el sanjuanino Ramiro Videla, protagonista de la plata argentina en pista

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¡vuelve motoneta!: con 41 anos, penco jugara por primera vez el torneo local del futbol sanjuanino
Refuerzo de lujo

¡Vuelve Motoneta!: con 41 años, Penco jugará por primera vez el torneo local del fútbol sanjuanino

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El tribunal que dictó el fallo histórico de expropiaciones cruzó y sancionó al defensor de Santiago Graffigna
Por sus declaraciones

El tribunal que dictó el fallo histórico de expropiaciones cruzó y sancionó al defensor de Santiago Graffigna

Tragedia en Ruta 40: presurosos e insólitos pedidos de la defensa del asesino al volante
Los detalles

Tragedia en Ruta 40: presurosos e insólitos pedidos de la defensa del asesino al volante

Una venganza terminó con una mujer baleada en el Barrio Aramburu: qué pasó
Rivadavia

Una venganza terminó con una mujer baleada en el Barrio Aramburu: qué pasó

El terrible testimonio del empresario baleado en Rawson: No sentía mi cuerpo, solo la cabeza, sentí que me iba
Fuertes declaraciones

El terrible testimonio del empresario baleado en Rawson: "No sentía mi cuerpo, solo la cabeza, sentí que me iba"

Cónclave peronista en Pocito con Gioja, Uñac, Andino, Gramajo y la conducción del PJ
Legislativas 2025

Cónclave peronista en Pocito con Gioja, Uñac, Andino, Gramajo y la conducción del PJ

Te Puede Interesar

En San Juan como en todo el país, los empleados de estaciones de servicio se capacitan para ser los mejores baristas. De hecho hay un concurso nacional que los premia (Foto: Surtidores)
Tendencia

En las estaciones de servicio de San Juan también pega el boom de la venta de comida a la par de la nafta

Por Redacción Tiempo de San Juan
Impresionante incendio en una finca de Caucete: ardió un depósito de maderas
Siniestro

Impresionante incendio en una finca de Caucete: ardió un depósito de maderas

Escuchá el capítulo XIII de Historias del Crimen en Spotify: el asesinato por encargo al hockista
Podcast de Tiempo

Escuchá el capítulo XIII de Historias del Crimen en Spotify: el asesinato por encargo al hockista

Según el Indec, la inflación de julio fue de 1,9% y el acumulado en el último año superó el 36%
Datos oficiales

Según el Indec, la inflación de julio fue de 1,9% y el acumulado en el último año superó el 36%

Cuál es el rol de los intendentes peronistas en la pulseada Gioja vs Andino
Análisis

Cuál es el rol de los intendentes peronistas en la pulseada Gioja vs Andino