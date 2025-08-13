Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión .

Por el trono

En una final para el infarto, el PSG le ganó al Tottenham la Supercopa de Europa

Los Spurs dejaron escapar una ventaja de dos goles en nueve minutos, igualaron 2-2 en el tiempo reglamentario y cayeron 4-3 desde los doce pasos. El zaguero argentino había marcado uno de los tantos de su equipo.