miércoles 13 de agosto 2025

Copa Libertadores

Sobre la hora, Estudiantes de La Plata consiguió un gran triunfo en Paraguay

Estudiantes supo aguantar a Cerro Porteño, y a los 8 de descuento del segundo tiempo convirtió de penal, y define los octavos de la Copa Libertadores en condición de local.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Estudiantes lo supo sufrir y de manera agónica logró un valioso triunfo por 1-0 sobre Cerro Porteño en el estadio Nueva Olla de Asunción, en el marco de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Si bien el Pincha empezó mejor, el Ciclón de Barrio Obrero tuvo grandes ocasiones que Fernando Muslera salvó sobre la línea.

La historia se definió en el tiempo de descuento, con el gol de penal de Santiago Ascacibar en el octavo minuto de adición al segundo tiempo para encaminar la clasificación, que el equipo de Eduardo Domínguez buscará asegurar en la revancha del próximo miércoles en el estadio UNO.

