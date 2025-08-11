lunes 11 de agosto 2025

Oficial

Confirmaron el estadio de la final de la Copa Libertadores 2025

El anuncio lo hizo Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana. El duelo decisivo se disputará el 29 de noviembre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, confirmó a través de sus redes sociales que el estadio Monumental de Lima albergará la final de la Copa Libertadores 2025. El titular de la Confederación Sudamericana acompañó el anuncio con un video del escenario tomado desde un dron, que culmina en el centro del campo de juego, donde reposaba el trofeo.

“La final de la Conmebol Libertadores 2025 se jugará en el estadio Monumental de Lima. Será el sábado 29/11 por la Gloria Eterna”, rubricó el principal directivo del continente.

“Quiero agradecer a la Federación Peruana de Fútbol, a su presidente, Agustín Lozano, y al club Universitario por trabajar en conjunto con la Conmebol para que hoy podamos confirmar al Monumental de Lima como sede de la gran final de la Libertadores. ¡Estoy seguro de que será otro evento a la altura de los mejores del mundo y que viviremos una fiesta del fútbol!“, concluyó Domínguez.

La Confederación había confirmado a la capital de Perú como sede en abril. La última vez que Lima albergó la gran final fue en 2019, cuando el Estadio Monumental albergó el vibrante enfrentamiento en el que Flamengo se impuso 2-1 ante River Plate en los últimos minutos del encuentro, gracias a los gritos de Gabriel Barbosa (Rafael Santos Borré había abierto el marcador para el elenco argentino).

En aquella oportunidad, Santiago de Chile había sido designada como sede, pero la crisis política en dicho país terminó generando el cambio de escenario.

Hasta hoy, se disputaron seis finales únicas. Luego de la citada en Lima de 2019, la definición pasó por Río de Janeiro en 2020 (Palmeiras le ganó 1-0 al Santos), Montevideo en 2021 (otra vez se impuso el Verdao; 2-1 contra el Flamengo), Guayaquil en 2022 (el Fla superó 1-0 a Atlético Paranaense), otra vez el Maracaná en 2023 (Fluminense derrotó 2-1 a Boca Juniors) y el Monumental en 2024, con la coronación del Botafogo, tras superar a Atlético Mineiro en la definición.

El anuncio llegó en la semana en la que comenzarán a disputarse los duelos de octavos de final. Fortaleza-Vélez, Atlético Nacional-San Pablo, Peñarol-Racing, Cerro Porteño-Estudiantes, Flamengo Inter, Botafogo-Liga de Quito, Libertad River y Universitario-Palmeiras decidirán cuáles serán los ocho mejores elencos de Sudamérica.

Los equipos más ganadores de la Copa Libertadores

Independiente 7

Boca Juniors 6

Peñarol 5

Estudiantes de La Plata y River Plate 4

Flamengo, Gremio, Nacional de Montevideo, Olimpia, Palmeiras, Santos y San Pablo 3

Atlético Nacional, Cruzeiro y Inter de Porto Alegre 2

Argentinos Juniors, Atlético Mineiro, Botafogo, Colo-Colo, Corinthians, Fluminense, Liga de Quito, Once Caldas, Racing Club, San Lorenzo, Vasco da Gama y Vélez Sársfield 1

Los países que más Libertadores ganaron en la historia

Argentina 25

Brasil 24

Uruguay 8

Colombia y Paraguay 3

Chile y Ecuador 1

