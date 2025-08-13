miércoles 13 de agosto 2025

Fútbol internacional

Peñarol se impuso ante Racing en Montevideo y sacó ventaja en los octavos de la Libertadores

Con un gol de David Terans sobre el final, el Carbonero venció 1-0 a la Academia en el estadio Campeón del Siglo. El partido tuvo momentos de tensión, lesiones y el debut de Marcos Rojo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
racing

En una noche intensa en Montevideo, Peñarol logró una victoria clave ante Racing por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El único gol del encuentro llegó a los 80 minutos, cuando David Terans aprovechó una salida fallida del arquero Gabriel Arias y definió de cabeza para romper el cero.

El partido, cargado de disputas y numerosas infracciones, también dejó momentos destacados fuera de la red: la figura local Leo Fernández debió retirarse lesionado en el primer tiempo, mientras que Marcos Rojo hizo su esperado debut con la camiseta de Racing sobre el final del encuentro.

La serie se definirá el próximo martes 19 de agosto a las 21:30 en el estadio Presidente Perón, donde Racing buscará revertir la ventaja obtenida por el Carbonero en Montevideo.

