San Juan será sede de un Torneo Abierto de Artes Marciales

El próximo domingo 24 de agosto, el Estadio Aldo Cantoni se convertirá en el epicentro de las artes marciales, con la realización del Torneo Abierto de Artes Marciales, que comenzará a las 9:00 y reunirá a más de 400 deportistas de distintas provincias argentinas.

Con el firme apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, nuestra provincia recibirá Escuelas locales y representantes de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, San Luis y Tucumán ya confirmaron su presencia en esta cita que promete ser una verdadera fiesta deportiva.

El certamen abarcará diversas modalidades como Formas con armas, Formas Mano Vacía, Combate al punto, Light Contact, Kick Boxing, Exhibición y Tai Chi, en categorías para principiantes, avanzados y cinturones negros. Podrán participar competidores desde los 4 años, lo que garantiza un evento plural y de gran diversidad técnica.

Organizado por la Asociación Sanjuanina de Kung Fu, el torneo tiene como objetivo conmemorar la amplia trayectoria de la Escuela TAIWAN en el desarrollo y difusión de este arte-deporte en la provincia.

Cronograma de actividades

09:30 – Inicio del torneo: categorías Formas y Combate hasta 12 años.

13:30 – Acto inaugural: formación de escuelas y entrega de distinciones.

14:00 – Categoría Exhibición.

14:30 – Categorías Formas y Combate desde 13 años en adelante. Pesaje para Light Contact y Kick Boxing.

17:00 – Categoría Formas Tai Chi.

20:00 – Finalización del torneo.

Con un variado programa y la participación de atletas de todo el país, el evento se perfila como una jornada de competencia, camaradería y promoción de las artes marciales en San Juan.