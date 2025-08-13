miércoles 13 de agosto 2025

ALMATEUR en Asunción 2025

Ramiro Videla, del primer tirón en la pista a la medalla y al abrazo familiar

El sanjuanino abrió la persecución por equipos masculina que llevó a Argentina al segundo puesto en los Juegos Panamericanos Junior. Entre el esfuerzo inicial y la emoción de reencontrarse con su familia, vivió una jornada inolvidable.

Redacción Tiempo de San Juan
podio ramiro videla

En el velódromo de Luque, el sanjuanino Ramiro Videla fue el encargado de dar el primer tirón de la cuarteta argentina en la persecución por equipos masculina de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Un rol exigente y estratégico que lo dejó sin aire, pero con el corazón lleno.

“Siempre el que parte sufre más el dolor porque tenés que salir a darlo todo y saber que diste todo para el equipo es una sensación linda”, resumió Videla, todavía con la adrenalina de haber disputado su primera final panamericana en unos juegos polideportivos.

El equipo argentino, integrado además por Mateo Duque, Santiago Gruñeiro y Agustín Ferrari, había marcado 4m 10s 138 en la clasificación, resultado que los llevó a definir el oro frente a Chile. En la final, la cuarteta trasandina impuso su ritmo y alcanzó a Argentina en los 4 kilómetros, pero no borró la sonrisa ni el orgullo de quedarse con la medalla de plata.

image

Videla valoró que todo fue fruto de un largo trabajo: “Hicimos todo lo posible para estar en el podio y lo logramos. Sabíamos que íbamos a estar ahí porque lo habíamos entrenado. Somos chicos y estos Juegos son Sub-23, así que tenemos más ganas que nunca de seguir trabajando y mejorando”.

Más allá de la competencia, la jornada tuvo un capítulo especial: el reencuentro familiar. Tras cinco meses sin verse, Claudio Videla, padre de Ramiro, pudo abrazarlo nuevamente en Paraguay. “Se fue con 17 años y ahora es otro, un muchacho grande ya”, dijo, emocionado. También estuvo presente su padrino y jefe de equipo, Javier Páez, quien valoró que “todo el ciclismo viene creciendo” y que este resultado es parte de ese impulso.

Siempre el que parte sufre más el dolor, pero saber que diste todo para el equipo es una sensación linda. Siempre el que parte sufre más el dolor, pero saber que diste todo para el equipo es una sensación linda.

Entre la exigencia de ser el primero en la pista y el calor de los abrazos fuera de ella, Ramiro vivió un día que quedará marcado en su carrera y en su memoria. Un recuerdo que combina sacrificio, medalla y familia.

A continuación, el video completo de Almateur con la cobertura desde Asunción.

Embed - 02 - ASU25 - Ramiro Videla

