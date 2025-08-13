miércoles 13 de agosto 2025

Deportes

Orrego encabezó el lanzamiento de los Juegos Deportivos Provinciales Evita 2025

Las actividades comenzaron con tiro, en el Tiro Federal, en calle Benavídez.

Por Redacción Tiempo de San Juan



El gobernador Marcelo Orrego encabezó el inicio de la etapa provincial de los Juegos Deportivos Provinciales Evita 2025, instancia que definirá a los representantes sanjuaninos en la competencia nacional que reúne a jóvenes, deportistas del deporte adaptado y adultos mayores de todo el país.



El acto oficial de apertura se realizó con la presencia de autoridades provinciales, entrenadores y delegaciones de las distintas disciplinas. En este sentido, acompañaron al gobernador, ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; subsecretario de Deporte Social, Mauricio Lara; subsecretario de Alto Rendimiento, Eduardo Cerimedo; subsecretario de Deporte Federado, Santiago de la Torre.

El gobernador Orrego dijo:

"Es un honor compartir el lanzamiento de los Juegos Evita, que reúnen música, alegría, unión y sana competencia. El deporte es política de Estado en San Juan, porque fomenta autoestima, disciplina, trabajo en equipo y respeto, especialmente en los más jóvenes. Estos juegos nos permiten encontrarnos con atletas de toda la provincia, elevar el nivel y representar con orgullo a San Juan en cada disciplina".

La actividad comenzó el pasado 9 de agosto, con la disciplina de tiro deportivo en las instalaciones del Tiro Federal, ubicadas en calle Benavidez. Allí se consagraron Luciana Suárez y Lucas Furlotti como los primeros clasificados que representarán a San Juan en los Juegos Nacionales Evita Juveniles, a disputarse en Mar del Plata entre el 28 de septiembre y el 5 de octubre.

En ese mismo predio también se desarrollarán las competencias del deporte adaptado, mientras que los adultos mayores tendrán su instancia nacional en la ciudad de Salta, del 1 al 5 de septiembre.

Con esta etapa provincial, San Juan reafirma su compromiso con el deporte como herramienta de integración, formación y superación personal, acompañando a deportistas de todas las edades en el camino hacia el mayor evento deportivo social del país.

