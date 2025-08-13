Orrego encabezó el lanzamiento de los Juegos Deportivos Provinciales Evita 2025

El gobernador Marcelo Orrego encabezó el inicio de la etapa provincial de los Juegos Deportivos Provinciales Evita 2025 , instancia que definirá a los representantes sanjuaninos en la competencia nacional que reúne a jóvenes, deportistas del deporte adaptado y adultos mayores de todo el país.

El acto oficial de apertura se realizó con la presencia de autoridades provinciales, entrenadores y delegaciones de las distintas disciplinas. En este sentido, acompañaron al gobernador, ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; subsecretario de Deporte Social, Mauricio Lara; subsecretario de Alto Rendimiento, Eduardo Cerimedo; subsecretario de Deporte Federado, Santiago de la Torre.

El gobernador Orrego dijo:

"Es un honor compartir el lanzamiento de los Juegos Evita, que reúnen música, alegría, unión y sana competencia. El deporte es política de Estado en San Juan, porque fomenta autoestima, disciplina, trabajo en equipo y respeto, especialmente en los más jóvenes. Estos juegos nos permiten encontrarnos con atletas de toda la provincia, elevar el nivel y representar con orgullo a San Juan en cada disciplina".

La actividad comenzó el pasado 9 de agosto, con la disciplina de tiro deportivo en las instalaciones del Tiro Federal, ubicadas en calle Benavidez. Allí se consagraron Luciana Suárez y Lucas Furlotti como los primeros clasificados que representarán a San Juan en los Juegos Nacionales Evita Juveniles, a disputarse en Mar del Plata entre el 28 de septiembre y el 5 de octubre.

En ese mismo predio también se desarrollarán las competencias del deporte adaptado, mientras que los adultos mayores tendrán su instancia nacional en la ciudad de Salta, del 1 al 5 de septiembre.

Con esta etapa provincial, San Juan reafirma su compromiso con el deporte como herramienta de integración, formación y superación personal, acompañando a deportistas de todas las edades en el camino hacia el mayor evento deportivo social del país.