Los Páez, el terror de Santa Lucía: ahora cayó el hermano del "Tarta", quien tenía pedido de captura

En un procedimiento que tuvo un giro inesperado, efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 5ª detuvieron este martes a Gastón Páez - hermano de “El Tarta” Páez - en el interior del asentamiento Pedro Echagüe , en Santa Lucía . El operativo se había originado por una causa en curso, pero terminó con la captura de un hombre que era intensamente buscado por la Justicia desde fines de 2025.

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Todo comenzó con un mandato judicial que ordenaba el allanamiento de una vivienda en la zona, con el objetivo de secuestrar elementos vinculados a un hecho delictivo reciente. Sin embargo, al momento de identificar a los ocupantes del domicilio, los investigadores advirtieron una situación clave.

Al verificar los datos en el sistema policial, confirmaron que sobre Gastón Páez pesaba un pedido de captura vigente desde diciembre del año pasado. De inmediato, los uniformados procedieron a su aprehensión y traslado a sede policial.

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El detenido quedó alojado en calidad de detenido y a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de turno, que ahora deberá definir los pasos a seguir en la causa, tras haber puesto fin a su condición de prófugo.

Un apellido marcado por el delito

La detención de Gastón Páez vuelve a poner el foco sobre una familia con fuerte presencia en el ambiente delictivo de Santa Lucía. Su hermano, Cristian Nicolás Páez, alias “El Tarta”, había sido capturado el pasado 30 de diciembre tras permanecer prófugo del Servicio Penitenciario Provincial.

image El "Tarta" Páez.

Aquel procedimiento también se concretó en el asentamiento Pedro Echagüe, luego de meses de tareas investigativas. Según fuentes policiales, “El Tarta” se movía constantemente entre viviendas precarias y descampados para evitar ser localizado.

Con más de una década de antecedentes, Cristian Páez acumulaba causas por delitos contra la propiedad y las personas, varios de ellos con un alto grado de violencia. Entre los hechos más recordados figuran robos a remiseros a mano armada en 2015 y un violento asalto en 2020, donde las víctimas fueron golpeadas y maniatadas.