Terror en el Mundial Sub 20 de waterpolo femenino: un partido se interrumpió por una balacera

Pánico en el Mundial sub 20 de waterpolo femenino: un partido se interrumpió por disparos de bala . El sobresalto se apoderó de la piscina cuando, en pleno encuentro, las jugadoras de China y Canadá abandonaron el agua y buscaron refugio, tras escuchar detonaciones provenientes del exterior del recinto deportivo en el barrio brasileño de Pituba , en Salvador .

Las imágenes del suceso muestran la reacción inmediata de las deportistas, que se tumbaron y protegieron mientras la incertidumbre dominaba el ambiente. Solo después de que la situación se estabilizó, los espectadores recibieron información sobre el incidente y el partido pudo reanudarse.

Según indicó la policía brasileña, no se registraron heridos tras los disparos que interrumpieron el encuentro entre China y Canadá durante la jornada inaugural del Mundial sub-20 femenino de waterpolo. El suceso ocurrió el domingo, en el primer día del torneo, y obligó a detener el partido durante algunos minutos.

En el momento de la interrupción, el marcador favorecía al conjunto asiático por 3-2. La rápida intervención policial permitió que la competición continuara sin mayores consecuencias para las jugadoras ni para el público.

La policía atribuyó el origen de los disparos a un enfrentamiento con un presunto ladrón que intentó escapar en las inmediaciones del recinto. No se ofrecieron más detalles sobre la identidad del sospechoso ni sobre el desarrollo posterior del incidente, según la información publicada por los medios que hicieron la cobertura del suceso.

El torneo, que reúne a 16 equipos y que Brasil acoge por primera vez, quedó marcado desde su inicio por este episodio de violencia externa. Tras la reanudación, China consolidó su ventaja y se impuso finalmente a Canadá con un resultado de 12-8.

El certamen también cuenta con la presencia de Argentina. El elenco representativo nacional de mujeres menores de 20 años se impuso en el debut frente a México por 16 a 7. En el segundo encuentro, el combinado albiceleste no pudo ante Brasil, ya que cayó por un contundente 16 a 9.

Argentina integra el Grupo C junto a las mexicanas, brasileñas y la selección de Croacia, que acumula dos victorias consecutivas, ante las aztecas y las sudamericanas.

La última fecha, en la que se definirá el pase a los cuartos de final del certamen, se jugará el martes 12/8. Argentina chocará contra las croatas (desde las 9:00 de nuestro país) y México y Brasil se enfrentarán desde las 17. La Copa del Mundo, que la organiza la World Aquatics, se puede seguir íntegramente por el canal de Youtube oficial de la entidad.