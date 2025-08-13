Celia Illanes, la voz que atravesó cuatro décadas del periodismo: inicios, anécdotas y desafíos

La voz de Celia Illanes es parte de la identidad radial de San Juan . Desde que en 1987 debutó en los micrófonos de Radio Colón , ha recorrido un camino que la llevó por distintas emisoras, cubriendo noticias de todo tipo y adaptándose a las transformaciones del oficio. En una charla íntima con Paren las Rotativas, la periodista sanjuanina no solo repasó su historia, sino que también reflexionó sobre el presente y el futuro del periodismo, con la autoridad que le dan casi cuatro décadas en la profesión.

Su llegada a la radio fue casi un salto al vacío. “Yo no sabía si iba a ser capaz, pero me encantaba escuchar radio y me atraía la idea de contar lo que pasaba”, recuerda. Esa vocación viene desde la infancia: “Cuando éramos muy pequeños, 10 años, 11 años, estuvimos en el jardín de Los Poetas comiendo un asado con mi familia y hubo un accidente. Yo salí corriendo a ver. Mis padres me decían ‘Celia, pero vení para acá’. ‘Para tener la información hay que estar en el lugar, mamá’, respondí. Nunca lo dudé. Jamás. Siempre quise ser periodista”. Aunque sus padres eran maestros y no tenían antecedentes en el periodismo, Illanes sabía desde niña cuál sería su camino.

WhatsApp Image 2025-08-11 at 20.54.52 (2)

Su primer medio fue Radio Colón, donde comenzó como estudiante universitaria. “Fue muy divertido. Siempre se vuelve al primer amor. Nos enteramos en la facultad que andaban buscando una persona, fui… me senté ahí, no me atendieron. Segunda vez tampoco. La tercera, le dejé un mensaje al señor Bustelo, el querido Quito. Al día siguiente sonó el teléfono. Fui. Él me dijo después que pensó: ‘Si alguien que ni empezó es capaz de contestar así, va a andar’. Fue una gran estrategia”.

Celia recuerda los inicios llenos de nervios y aprendizaje: “Me sentaron en la mesa, tenía el papel blanco, era para noticias en la hora por Radio Colón. Me equivoqué un par de veces, pero aprendí a leer fuerte, sin errores. A partir de ahí, cada hora ya era normalidad”. También tuvo su primer móvil: “Faltó Rubén Paz, me dijo el Quito, ‘Andate al móvil’. Yo no tenía idea, pero me subí a la camioneta, salí al aire y me enseñaron a improvisar. Hicimos desarrollo humano, fui aprendiendo sobre la marcha”.

WhatsApp Image 2025-08-11 at 22.34.20

De emisora en emisora

A lo largo de los años, Illanes transitó distintas emisoras: Radio San Martín, FM Vida y volvió a Radio Colón. Cada etapa le permitió conocer de cerca los desafíos del periodismo y la importancia de la libertad de prensa. “Cuando estaba en San Martín, nos enfrentábamos a presiones políticas. Había que informar, pero también cuidar al equipo. En Vida pude hacer un bombazo informativo, cubrir historias que realmente importaban, sin miedo”, relata.

Del papel al streaming

Illanes fue testigo y protagonista de la transformación tecnológica de la radio. Del traqueteo del teletipo pasó al fax, luego al correo electrónico y, más tarde, a la inmediatez de las redes sociales. Hoy, los programas no solo se transmiten en AM o FM, sino también por streaming, llegando a oyentes que están a miles de kilómetros. “El cambio tecnológico fue enorme, pero lo más importante sigue siendo la credibilidad. Las plataformas cambian, pero el compromiso con la información es el mismo”, afirma.

WhatsApp Image 2025-08-11 at 20.54.51 (1)

Entre generaciones

Uno de los tramos más ricos de la charla fue la comparación entre distintas generaciones de periodistas. Illanes reconoce que hoy los jóvenes cuentan con más herramientas, pero advierte sobre las presiones y los riesgos del ecosistema mediático actual. “A los jóvenes les cuesta documentarse. No leen, no escuchan, están demasiado pendientes de las redes. Cuando yo entrevistaba a alguien, estudiaba todo el contexto. Hoy todo es inmediato. No se puede hacer todo a la vez, muchachos”. Sin embargo, destaca talentos jóvenes: “Dolly Rodríguez me gusta, aunque no sea tan nueva. Tiene potencial y ganas de aprender”.

Historias que marcan

En sus 38 años de carrera, Celia vivió momentos que dejaron huella. Coberturas históricas de política provincial, emergencias sociales, terremotos y entrevistas conmovedoras forman parte de su memoria profesional. También aprendió que detrás de cada noticia hay personas con historias que merecen ser contadas con respeto y sensibilidad. “He sido testigo de la historia de San Juan, y eso es un privilegio que no tiene precio”, asegura.