Qué falta para que se abra la carrera de Medicina en San Juan

En las últimas horas comenzó a circular con fuerza la posibilidad de que la carrera de Medicina finalmente se dicte en la Universidad Nacional de San Juan. La versión indica que el Gobierno nacional avanzaría con el financiamiento, un paso clave para concretar un proyecto largamente esperado en la provincia.

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Según lo consignado por 0264 Noticias, la novedad comenzó a correr en el ambiente de la UNSJ y fuentes oficiales indicaron que la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación dio el visto bueno para financiar la carrera de Medicina. Incluso, señalaron que, de no mediar contratiempos a nivel nacional, el cursillo de ingreso comenzaría en julio para que, el año próximo, se inicie el dictado del primer año.

Sin embargo, pese a este avance, todavía resta un paso previo esencial para que la carrera pueda ponerse en marcha. El Ministerio de Capital Humano debe aprobar formalmente la creación mediante una resolución. Se trata de un requisito administrativo indispensable sin el cual no puede comenzar el dictado, más allá del financiamiento ya encaminado.

En ese sentido, un dato relevante es que la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) ya recomendó la emisión de esa resolución, lo que representa un aval técnico clave dentro del proceso. Ahora, la decisión final queda en manos de la cartera nacional.

El impulso a la carrera también responde a una necesidad concreta en la provincia. Desde el sistema de salud local han reconocido la falta de médicos en San Juan, una problemática que impacta en la cobertura y calidad de la atención. En ese contexto, la formación de profesionales en territorio aparece como una herramienta clave para revertir ese déficit.

A su vez, esta situación no es aislada, sino que se replica en distintos puntos del país y del mundo, donde la escasez de médicos se ha convertido en un desafío creciente para los sistemas sanitarios.