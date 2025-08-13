miércoles 13 de agosto 2025

Ciclismo de pista

Juegos Panamericanos: medalla de plata para Ramiro Videla

Este último martes de agosto en Asunción, Paraguay, los ciclistas sanjuaninos fueron protagonistas en las definiciones por medalla de la especialidad persecución por equipos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-13 at 09.19.17 (1)
WhatsApp Image 2025-08-13 at 09.19.15 (1)

Los ciclistas sanjuaninos Ramiro Videla Páez (18 años) y Ludmila Aguirre Mangue (21 años) de la Selección Argentina compitieron por medallas en finales de persecución por equipos, especialidad de ciclismo en pista. Las competencias se celebraron ayer martes 12 de agosto, por la tarde, en la segunda jornada de los II Juegos Panamericanos Junior – Asunción, Paraguay 2025.

En el turno vespertino, Aguirre Mangue fue la primera en competir. Integró la cuaterna femenina con Abril Garzón, Julieta Benedetti y Bianca Tempestini que, a las 18:10 horas, disputó el bronce ante la selección de México. La definición reñida quedó a favor de las mexicanas. Argentina completó los 16 giros (4 KM) en 4:51:879 milésimas, a escasos segundos de los 4:49:192 mil. que marcó su contrincante.

En la definición por el oro, Chile venció a Colombia cuando le sacó una vuelta completa en el último relevo. Con respecto a la sanjuanina, a Ludmila aún le queda una prueba más por disputar. El viernes 15, a las 11:20 horas, correrá la madison (o americana) junto a Abril Garzón.

A los pocos minutos (18:32 horas), se puso en marcha la definición por el oro entre los varones. Argentina fue representada por Santiago Gruñeiro, Mateo Duque, Agustín Ferrari y el sanjuanino Ramiro Videla. Los chicos argentinos no pudieron ante el desempeño notable de los chilenos, quienes sacaron vuelta cerca del final de la prueba. En la carrera por el bronce, México se impuso ante Venezuela.

En el marco de estos Juegos, el ciclismo en pista continuará disputándose hasta el viernes 15 de agosto. La sede dispuesta por la organización es el velódromo, techado y con pista de madera de 250 metros, ubicado en Luque, a escasos kilómetros de la ciudad capital.

Fotografías: Prensa Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta.

