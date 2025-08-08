viernes 8 de agosto 2025

Digno de admirar

Un triángulo brillante se formará en el cielo de San Juan: cuándo y cómo verlo

Un especialista local se refirió al fenómeno que sorprenderá en los próximos días. La mala noticia: la lluvia de estrellas no se podrá observar desde aquí.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El próximo 20 de agosto se podrá ver un triángulo brillante en el cielo de San Juan, integrado por la Luna, Venus y Júpiter. Imagen ilustrativa)

El próximo 20 de agosto se podrá ver un triángulo brillante en el cielo de San Juan, integrado por la Luna, Venus y Júpiter. Imagen ilustrativa)

Durante el mes de agosto, el cielo de San Juan ofrecerá una postal digna de admirar. En el firmamento se unirán la Luna, Venus y Júpiter para formar un brillante triángulo que se podrá observa a simple vista, con sólo mirar hacia el punto cardinal correcto, en el horario adecuado. La información fue detallada por el astrónomo sanjuanino Eric González, quien además explicó por qué no será visible la lluvia de estrellas Perseidas que se venía anunciando.

“El 20 de agosto se producirá la conjunción de la Luna, Venus y Júpiter, que formarán un triángulo muy llamativo. Habrá que mirar hacia el Este, donde va a salir el Sol, en la madrugada”, detalló el especialista. Para identificar los cuerpos celestes, González aconseja buscar primero la Luna (que estará en fase nueva), luego a Venus, que será el punto más brillante del cielo, y por último a Júpiter, algo menos brillante pero aún fácilmente visible.

A las 6 de la mañana, Júpiter y Venus comenzarán a asomarse por el horizonte, y cerca de las 7, cuando todavía hay oscuridad en esta época del año, se podrá ver a los tres astros alineados en forma triangular: la Luna, Venus arriba a la derecha y Júpiter algo más arriba pero al lado contrario.

Además, para quienes tengan el horizonte más despejado y sin la obstrucción del Cerro Pie de Palo, también se podrán distinguir dos estrellas brillantes: Cástor y Pólux, pertenecientes a la constelación de Géminis, que completarán una escena astronómica única.

Conjunciones planetarias: otro espectáculo imperdible

Este fenómeno se enmarca en una serie de encuentros celestes que ya comenzaron a darse. “Este viernes hemos podido ver a Venus y Júpiter cerca en el cielo. Mañana se seguirán viendo juntos. Pero recién el próximo 12 de agosto se producirá lo que en astronomía llamamos conjunción de ambos planetas. Es decir, los planetas están más o menos a lo largo de esta línea, cuando desde la Tierra se ven justo en el mismo punto, se produce la conjunción. Eso sucederá el 12 y se podrá observar alrededor de las 6:30. Es algo muy lindo de ver. Y si te lo perdés ese día, que es el de mayor cercanía, entre el 11 y el 14 de agosto, también se van a ver bastante juntitos”.

¿Y la lluvia de estrellas?

Por otra parte, muchos esperaban la lluvia de estrellas Perseidas. Sin embargo, el fenómeno no será visible desde San Juan. “Esta lluvia de meteoros está formada por pedacitos de roca de hielo que están en órbita alrededor del Sol, pueden tener el tamaño de un granito de arroz incluso. Y cuando la Tierra los choca cada uno de estos granitos genera una estrella fugaz. Es decir, esta lluvia de meteoros se da cuando atravesamos una nube de escombros, o sea muchos fragmentos dejados por un cometa que está en órbita alrededor del Sol”, explicó González.

Y agregó: “Las estrellas fugaces la gran mayoría son muy débiles en brillo, por eso, para poder captarlas a simple vista se debe tener condiciones ideales: un cielo completamente despejado, libre de contaminación lumínica y sin Luna, porque la Luna genera muchísimo brillo en el fondo del cielo. Justamente, en este momento tenemos Luna Llena, lo que hace imposible su observación desde aquí”.

