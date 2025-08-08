viernes 8 de agosto 2025

Alivio

Encontraron a la adolescente de 14 años que estuvo 3 días desaparecida en San Juan

Había sido vista por última vez el pasado martes. La hallaron este viernes en buen estado de salud.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tras tres días de intensa búsqueda, este viernes fue hallada la adolescente de 14 años que había desaparecido el pasado martes en San Juan. La confirmación oficial llegó por parte del Programa Provincial de Búsqueda de Personas Extraviadas, que informó que la menor fue encontrada en buen estado de salud.

La búsqueda se inició luego de la denuncia realizada por su entorno familiar. Inmediatamente, el Ministerio Público Fiscal y la Policía de San Juan activaron el protocolo correspondiente, difundiendo una alerta con la descripción física de la joven y detalles de la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición. Durante esos días, se apeló también a la colaboración ciudadana para aportar datos que pudieran ayudar a encontrarla.

image

La menor, identificada por sus iniciales B.M.A., había sido vista por última vez el martes. Su ausencia generó gran preocupación en su familia, por lo que se desplegaron operativos de rastrillaje y tareas de investigación para dar con su paradero.

Finalmente, fue ubicada el 8 de agosto. Aunque no se brindaron detalles precisos sobre el lugar en el que fue hallada ni las circunstancias, se supo que fue contenida por personal especializado y que su estado de salud es bueno.

