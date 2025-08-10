Kalejman, sanjuanino y campeón: con 20 años, le sacó más de un minuto al rival y se consagró campeón panamericano

Este domingo, el ciclista sanjuanino Mateo Kalejman se convirtió en el primer campeón argentino de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 al imponerse en la prueba individual masculina de contrarreloj de ciclismo de ruta.

Kalejman completó el exigente recorrido con un tiempo de 47 minutos, 38 segundos y 82 centésimas, superando ampliamente a sus rivales y sacándole más de un minuto y medio al segundo puesto. El colombiano Samuel Florez Garcés finalizó a 1 minuto y 30 segundos detrás del sanjuanino, mientras que el mexicano José Prieto de Luna se ubicó tercero con una diferencia de 1 minuto y 44 segundos.

Este triunfo suma otro título a la destacada carrera de Kalejman, quien ya había brillado en abril con la medalla de oro en la categoría Sub 23 del Campeonato Panamericano de Ruta, disputado en Punta del Este, Uruguay.

Compartí esta nota en redes sociales:







