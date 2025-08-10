Belén Ramet, una imponente voz suelta (y muy bien vestida) en Nueva York

Cuando se tiene duende -como dicen en el sur español-, el brillo brota en cualquier circunstancia. Y Belén Ramet es una estandarte sanjuanina en la materia. Su carisma la precede y si pone en juego su voz el paisaje ya toma tintes oníricos. Por estos días está en Nueva York disfrutando de una beca de perfeccionamiento musical, en canto y otros frentes más, y aprovechando cada segundo para seguir creciendo como artista y también como persona.

Junto a Pablo Maldonado, su simpático y amado compañero de ruta, está puliendo sus cualidades vocales, empapándose del conocimiento de profes y compañeros llegados a la cita de distintas partes del mundo y también deslumbrándose con la magia de sitios como el Lincoln Center o Central Park.

Precisamente en este último enorme ‘rinconcito’ de la Gran Manzana Belén se animó a desplegar parte de sus encantos valiéndose de una auténtica obra de arte del diseño nacida del talento de la también sanjuanina Gladys Montilla.

La propia diseñadora, desde su atelier, profundizó sobre la prenda que potencio aún más al ser de luz de apellido Ramet: “El vestido tiene mucho glamour porque la impronta que tiene ella es esa. De ser una chica muy amorosa con su canto, con su estilo. Entonces, intenté hacer un diseño que vaya con su personalidad”.

“Puede decirse que el vestido que tan bien ha paseado Belén por Nueva York es un gran bordado, tomando como base muchos colores en la rama del verde. Está lleno de apliques y para eso se necesita un alto grado de precisión. Tiene un escote muy profundo en la espalda y una cola larga que ella ha lucido de una manera tremenda y con mucho glamour y belleza en distintos escenarios de Nueva York”, añadió Gladys.

Si bien la cantante sanjuanino lo usó para una llamativa producción fotográfica ante la asombrada mirada de miles de personas, Gladys se animó a comentar para qué otro tipo de ocasiones se puede utilizar: “Es un vestido bien de gala, de fiesta, que luce muy bien de noche. Es un diseño que viene muy bien para la madrina de una boda y también para una egresada. Además, es muy cómodo y permite que la noche se disfrute de la mejor manera”.

Precisamente el calendario empieza a encaminarse hacia los meses preferidos para celebrar las fiestas de egresados y, por ende, aumenta el volumen de trabajo de los diseñadores para poder cumplir con el sueño de cada una de sus clientas.

“La verdad es que la agenda empieza a llenarse porque desde octubre empiezan los eventos que requieren diseños de gala. En mi caso todo lo que es octubre lo tengo ocupado y van quedando algunas fechas de noviembre y diciembre. Siempre es recomendable elegir entre varias propuestas, conocer las alternativas que se tiene al alcance y empezar a trabajar con tiempo para subsanar sin problema cualquier contratiempo ”, completó Gladys.