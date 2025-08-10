Desde lo alto, así está hoy el barrio de categoría que San Juan busca recuperar: gestiones "muy avanzadas"

El barrio La Ramada nació como un proyecto de viviendas para clase media impulsado por el programa nacional Procrear en San Juan pero quedó con la construcción a medias y sin ninguna chance de terminarse con fondos de la gestión de Javier Milei. Son nada más y nada menos que 249 departamentos ubicados en una zona top de Capital que se traducen en 249 oportunidades de dar techo digno a familias sanjuaninas. El Gobierno Provincial busca desde hace meses terminar el complejo y luego sortearlo, después de que el programa Procrear quedó eliminado. Y, según dijo el ministro de Infraestructura provincial, Fernando Perea, las gestiones están "muy avanzadas". Si se concretará este año es todo un misterio, considerando los vaivenes nacionales.
WhatsApp Image 2025-08-08 at 21.03.23
La gestión orreguista está dispuesta a asumir la responsabilidad total de la finalización y adjudicación del complejo que es uno de los dos que se encararon en la provincia con Procrear durante la gestión de Alberto Fernández. En San Juan hay dos barrios dentro del plan nacional: La Ramada es el que presenta más nivel de construcción; y La Nave, ubicado a metros del Centro Cívico, con 103 departamentos, que quedó en apenas un 15% de obra.
Una delegación de Nación ya visitó San Juan y se reunió con representantes del Instituto Provincial de la Vivienda para iniciar el proceso de tasación y recuperar los fondos invertidos de La Ramada. La meta es, una vez definidos los costos, el complejo pase a ser propiedad de la provincia y se reactive la construcción para poder terminarlo y adjudicar estos departamentos, con el mecanismo que se usa para toda casa del IPV, que es el sorteo.
WhatsApp Image 2025-08-08 at 21.03.24
TIEMPO DE SAN JUAN recorrió con su drone este ambicioso proyecto. En el predio, ubicado sobre calle Remedios de Escalada, a los fondos del colegio Don Bosco, se ve con poco movimiento. Hay diferentes grados de avance de los monoblocks: desde algunos terminados hasta otros en obra gruesa.
Embed - Barrio Procrear horizontal
"Estamos hablando y estamos bastante avanzados. Hay dos Procrear en la provincia, hay uno que está en un 60%, está muy avanzado y otro que está en un 8 o 10 %. En este caso, vamos a pedir el traspaso de los dos, de los dos predios, pero nos vamos a enfocar en el que más avanzado esté por el momento. Estamos analizando junto con la gente del IPV, con todo el equipo, los costos, los montos", dijo el ministro Perea días atrás en diálogo con Canal 13 San Juan.
¿Por qué se demora tanto este traspaso, que se está negociando desde 2024? "Porque hay una demora administrativa importante en Buenos Aires, este recambio permanente de funcionarios, hoy están acá, hoy ya están allá, no están, se hace muy difícil que saquen rápido", analizó el funcionario orreguista. "Más que burocracia, hay muchos cambios, muchos movimientos de golpe. Por ejemplo, se venía dialogando con Hábitat y Vivienda y un día nos llamaron por teléfono, que Hábitat Vivienda, desaparecía y pasaba a Economía, tenés que volver a ir a Economía, volver a conocer, volver a dialogar. Y eso es lo que hace un poco el proceso un poco más largo", agregó.
WhatsApp Image 2025-08-08 at 21.03.24 (1)
Perea se declaró "un poco desilusionado" porque "hoy te doy una buena noticia y una te la tengo que decir que volvemos para atrás, estamos en dos pasos y volvemos para atrás, pero hay que tener fe y y que en algún momento esto tiene que arrancar".
La Ramada presenta una doble urgencia: no solo que la gente está esperando ansiosamente una casa, y de hecho la necesidad se vio por el alto interés en el primer sorteo que hizo la gestión orreguista el 23 de julio último, cuando se anotó la mitad del padrón histórico de 90.000 familias para 219 viviendas; sino también porque el complejo abandonado se está arruinando.
En el predio hay constante seguridad pero se dan algunos actos vandálicos que requieren de atención, y ni hablar de que la Provincia por cada día que pasa tendrá que poner más fondos para poner las unidades en condiciones de ser habitadas.
Un barrio gigante que quieren que sea un nuevo "monumento al cemento"
La Ramada, se empezó a construir luego de superar algunos desentendimientos entre las empresas y Nación. El imponente barrio está ubicado en calle Remedios de Escalada de San Martín esquina Aristóbulo del Valle. Presenta sectores casi terminados y otros con menos avances pero en general requiere de un último envión para dar solución a decenas de familias sanjuaninas que esperan su techo digno.
WhatsApp Image 2025-08-08 at 21.03.24 (2)
En estos terrenos detrás del Colegio Don Bosco, donde años atrás se había proyectado inicialmente la nueva terminal de ómnibus provincial, se empezaron a construir 249 viviendas en formato monoblock de planta baja y dos pisos. Los departamentos se plantearon con uno o dos dormitorios y con una superficie de entre 50 y 64 metros cuadrados.
WhatsApp Image 2025-08-08 at 21.03.46
Estos departamentos debían ser sorteados por Nación pero luego de una preinscripción en la que hubo una catarata de anotados, de ellos casi 7.000 sanjuaninos, el proceso nunca se hizo. Ya durante la gestión orreguista, a principios de 2024 desde el Ministerio de Infraestructura iniciaron gestiones por Procrear en las que están depositadas ahora las esperanzas.