viernes 8 de agosto 2025

Mercado cambiario

A cuánto cerró el dólar blue este viernes en San Juan

Por su parte, el dólar oficial cerró en todo el país con una cotización de compra a $1.285 y venta a $1.335, manteniendo una brecha notable con el mercado informal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El dólar oficial se puso picante.

Este viernes, el dólar blue en San Juan cerró con un precio de compra de $1.280 y una venta a $1.370, según informó la página especializada Dolarsanjuan. En la Ciudad de Buenos Aires, el billete paralelo cerró con valores levemente superiores: compra a $1.305 y venta a $1.325.

Por su parte, el dólar oficial cerró en todo el país con una cotización de compra a $1.285 y venta a $1.335, manteniendo una brecha notable con el mercado informal.

Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación, se refirió a la reciente volatilidad del tipo de cambio y la reducción del valor del dólar durante la última semana. En declaraciones realizadas en la transmisión Carajo, el funcionario recordó que el plan económico del Gobierno contempla mecanismos para contener la inflación y destacó la necesidad de que los empresarios "cambien el chip" para acostumbrarse a la nueva realidad económica.

"Venimos de muchos años con una macroeconomía desordenada, donde el déficit se financiaba con emisión, generando depreciación y, en consecuencia, inflación", explicó Caputo. En ese sentido, señaló que es fundamental que el empresariado deje de ajustarse al tipo de cambio como referencia para la fijación de precios.

El ministro también resaltó que, ante las recientes subas cambiarias, algunos supermercados estarían rechazando listas de precios con aumentos de proveedores nacionales y, en cambio, optan por comercializar productos internacionales a menor costo. "Valoramos que haya competencia porque lo que nos importa es que la gente tenga la opción de conseguir productos de mejor calidad a menor precio", agregó.

Finalmente, Caputo despejó rumores sobre posibles cambios en el régimen cambiario tras la fuerte devaluación de julio y la corrección parcial de agosto. "No va a haber ningún cambio de régimen. El dólar flota, puede subir o bajar, y este es el acostumbramiento a un esquema nuevo", afirmó, subrayando que la ausencia de déficit fiscal y emisión monetaria evita la convalidación monetaria.

