martes 9 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercado financiero

Tras la fuerte caída del lunes, las acciones y bonos argentinas en Wall Street rebotan hasta el 5%

Luego del desplome que tuvieron los papeles argentinos que cotizan en Wall Street, este martes el panorama es otro. Los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
mercados.png

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street rebotan hasta 5,3% este martes 9 de septiembre, luego del desplome de hasta 25% registrado en la primera jornada postelectoral. En tanto, los bonos en dólares operan con ganancias, y el S&P Merval se recupera con una suba superior al 2%.

Lee además
el mercado reacciono a las urnas: el riesgo pais supero los 1.000 y las acciones argentinas registran caidas de mas del 20% en wall street
Impacto electoral

El mercado reaccionó a las urnas: el Riesgo País superó los 1.000 y las acciones argentinas registran caídas de más del 20% en Wall Street
Marcelo Alvarez, Director Ejecutivo de Barrick, deslizó sugestivas críticas a la Mesa del Cobre.
Cuestionamientos

La fuerte definición de un alto ejecutivo de Barrick sobre la Mesa del Cobre

Entre los principales avances de los ADRs se destaca YPF (5,3%), Transportadora Gas del Sur (5,2%), Pampa Energía (5%) y Edenor (4,1%). En tanto, opera con pérdidas de casi 14% Bioceres, tras un mal balance corporativo (-0,4%) y Globant S.A (-1,8%) y Ternium (-1%).

El repunte llega tras las fuertes caídas el lunes, que dejaron a las acciones en valores más bajos y habilitaron compras de oportunidad por parte de inversores que buscan posicionarse a precios "en descuento".

“El mercado reaccionó de forma adversa a los resultados de las legislativas de la Provincia de Buenos Aires, con caídas de 16,4% para el Merval en CCL y de 8% promedio para los bonos en dólares Ley Nueva York. El dólar subió 4% pero se mantuvo dentro de la banda, mientras que los futuros de dólar subieron a lo largo de toda la curva. Creemos que de aquí en más la situación es muy desafiante para el gobierno, que deberá afrontar costos sea cual sea el rumbo que tome, y deberá administrarlos”, expresó Juan Manuel Franco economista jefe de Grupo SBS.

En el panel líder, el S&P Merval avanza 2,7% a 1.779.785,52 puntos mientras que medido en dólares escala 3,1% a 1.240,85 puntos. Las principales subas del día son lideradas por Pampa Energía (4,2%), YPF (4%), Telecom (3,9%), Transportadora Gas del Sur (3,6%) y Metrogas (3,2%).

Bonos y riesgo país

Por su parte, los bonos en dólares también cotizan con una tendencia alcista, con subas de hasta 3,6% encabezados por el Global 2041, seguido del Bonar 2035 (2,8%) y el Global 2035 y 2038 (2,5%).

Así, el riesgo país medido por el J.P. Morgan se aleja de los 1.108 puntos básicos en el que se ubicó ayer, tras la derrota electoral de La Libertad Avanza.

Fuente: Ámbito

Temas
Seguí leyendo

Más llenos que hace un año: los diques sanjuaninos y su papel clave para el verano

Tras el cimbronazo del lunes, cómo está cotizando el dólar en los bancos de San Juan

Efecto importaciones: la realidad de una industria de calzados sanjuanina que perdió el 60% de la capacidad productiva en el último año

En lo que va del año, agosto fue el segundo mes con mayor recaudación impositiva en San Juan

Ordenaron el cierre definitivo de una mina de Lundin en Chile

El mapa eléctrico de San Juan: el consumo ya se dispara en tres zonas clave

Efecto elecciones: caída de bonos, suba de dólar y remarcaciones de precios, desde la mirada de analistas sanjuaninos

¡Atención empresas de San Juan! Cómo acceder a un diagnóstico digital gratis

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
efecto importaciones: la realidad de una industria de calzados sanjuanina que perdio el 60% de la capacidad productiva en el ultimo ano
Complejo panorama

Efecto importaciones: la realidad de una industria de calzados sanjuanina que perdió el 60% de la capacidad productiva en el último año

Por Celeste Roco Navea

Las Más Leídas

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia
Esta madrugada

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia

Quién era la mujer víctima del incendio en una panadería de Rawson
Tragedia en el Barrio San Ricardo

Quién era la mujer víctima del incendio en una panadería de Rawson

Condenan con prisión condicional a la madre que trompeó a la directora de una escuela
Flagrancia

Condenan con prisión condicional a la madre que trompeó a la directora de una escuela

Creyó que era cansancio, pero fue al médico y el diagnóstico lo dejó sin palabras
Insólito

Creyó que era cansancio, pero fue al médico y el diagnóstico lo dejó sin palabras

Importante empresario cordobés le deseó al conurbano bonaerense desnutrición infantil así aprenden
Redes sociales

Importante empresario cordobés le deseó al conurbano bonaerense "desnutrición infantil así aprenden"

Te Puede Interesar

Orrego se suma a los gobernadores que acceden a dialogar con Milei pero aún no fue convocado
Coletazos de Buenos Aires

Orrego se suma a los gobernadores que acceden a dialogar con Milei pero aún no fue convocado

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcelo Alvarez, Director Ejecutivo de Barrick, deslizó sugestivas críticas a la Mesa del Cobre.
Cuestionamientos

La fuerte definición de un alto ejecutivo de Barrick sobre la Mesa del Cobre

Quién era el joven motociclista que murió en el choque en Rivadavia y el conmovedor mensaje que circuló en las redes
Conmoción

Quién era el joven motociclista que murió en el choque en Rivadavia y el conmovedor mensaje que circuló en las redes

Llega Paren en Off: el streaming de Tiempo que te va a mostrar a los candidatos como nunca los viste
Imperdible

Llega "Paren en Off": el streaming de Tiempo que te va a mostrar a los candidatos como nunca los viste

Encontraron más de 1.700 gramos en drogas en el Barrio La Estación: así se llevaban a un detenido
Rawson

Encontraron más de 1.700 gramos en drogas en el Barrio La Estación: así se llevaban a un detenido