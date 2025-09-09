Tras la fuerte caída del lunes, las acciones y bonos argentinas en Wall Street rebotan hasta el 5%

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street rebotan hasta 5,3% este martes 9 de septiembre, luego del desplome de hasta 25% registrado en la primera jornada postelectoral. En tanto, los bonos en dólares operan con ganancias, y el S&P Merval se recupera con una suba superior al 2%.

Entre los principales avances de los ADRs se destaca YPF (5,3%), Transportadora Gas del Sur (5,2%), Pampa Energía (5%) y Edenor (4,1%). En tanto, opera con pérdidas de casi 14% Bioceres, tras un mal balance corporativo (-0,4%) y Globant S.A (-1,8%) y Ternium (-1%).

El repunte llega tras las fuertes caídas el lunes, que dejaron a las acciones en valores más bajos y habilitaron compras de oportunidad por parte de inversores que buscan posicionarse a precios "en descuento".

“El mercado reaccionó de forma adversa a los resultados de las legislativas de la Provincia de Buenos Aires, con caídas de 16,4% para el Merval en CCL y de 8% promedio para los bonos en dólares Ley Nueva York. El dólar subió 4% pero se mantuvo dentro de la banda, mientras que los futuros de dólar subieron a lo largo de toda la curva. Creemos que de aquí en más la situación es muy desafiante para el gobierno, que deberá afrontar costos sea cual sea el rumbo que tome, y deberá administrarlos”, expresó Juan Manuel Franco economista jefe de Grupo SBS.

En el panel líder, el S&P Merval avanza 2,7% a 1.779.785,52 puntos mientras que medido en dólares escala 3,1% a 1.240,85 puntos. Las principales subas del día son lideradas por Pampa Energía (4,2%), YPF (4%), Telecom (3,9%), Transportadora Gas del Sur (3,6%) y Metrogas (3,2%).

Bonos y riesgo país

Por su parte, los bonos en dólares también cotizan con una tendencia alcista, con subas de hasta 3,6% encabezados por el Global 2041, seguido del Bonar 2035 (2,8%) y el Global 2035 y 2038 (2,5%).

Así, el riesgo país medido por el J.P. Morgan se aleja de los 1.108 puntos básicos en el que se ubicó ayer, tras la derrota electoral de La Libertad Avanza.

Fuente: Ámbito