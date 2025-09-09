La derrota de LLA en Buenos Aires tuvo su impacto en el comercio sanjuanino: las fábricas no venden mercadería y hay incertidumbre por los precios

Parecería extraño pensar que lo que suceda en el aspecto político en provincia de Buenos Aires podría llegar a repercutir en San Juan, pero no es nada menos alejado de la realidad. Varios comerciantes sanjuaninos de indumentaria y calzado se toparon con la sorpresa por estos días de estar imposibilitados para realizar la compra del recambio de temporada, tras un pedido de las fábricas de “esperar”. Así lo aseguró el presidente del Centro Comercial de San Juan, Hermes Rodríguez.

En diálogo con Tiempo de San Juan , Rodríguez aseguró que hasta antes del domingo, las operaciones y los pedidos de indumentaria y calzado de la temporada primavera - verano se estaban desarrollando con normalidad, pero este lunes el panorama fue completamente otro. “Desde las elecciones se paró todo. Hay incertidumbre en las fábricas por el precio del dólar. Vamos a dejar pasar unos días porque todo está parado. Las fábricas están pidiendo que esperemos. Este es el fenómeno que se está dando ahora” , indicó.

El inconveniente no solo es por no poder acceder a la mercadería, sino que además los comerciantes locales desconocen a ciencia cierta cuál será el aumento de la indumentaria y calzado de temporada. Antes de los comicios se manejaban incrementos en el orden del 20 al 30% comparado con la indumentaria de la temporada del año pasado, pero con el panorama actual no hay certeza y eso genera preocupación en varios empresarios del rubro.

En el “mientras tanto”, Rodríguez aseguró que varios locales decidieron por motus propio extender la liquidación de la temporada otoño - invierno. Si bien desde la entidad se organizó un outlet, la intención de los comerciantes es poder vender la mayor cantidad de mercadería posible antes del recambio de temporada.

“Los outlets siempre sirven. Hacemos dos por año, en cada cierre de temporada, y la verdad es que funciona bien. Le da posibilidad al comerciante de hacerse de dinero para encarar la próxima temporada”, comentó Rodríguez.

Sobre el último mega outlet, registraron una demanda interesante en abrigos, más que nada en camperas que se ofrecían a excelente precio, ideales para reservar para el próximo invierno. También hubo un mayor interés en calzado, pero según indicó el presidente del Centro Comercial, no se movió tanto como esperaban.

Esto sin duda está fuertemente relacionado con el poder adquisitivo de los consumidores sanjuaninos, que los lleva a comprar lo justo y necesario. A eso se suma la alta demanda que están registrando las plataformas internacionales, debido a que presentan precios más que económicos, siendo de mayor preferencia.

Por estas horas los comerciantes sanjuaninos de indumentaria y calzados esperan las definiciones de las fábricas para poder avanzar con el recambio de temporada y, sobre todo, conocer cuál será el aumento que deberán costear, resignando en muchos casos rentabilidad, debido a que las ventas continúan siendo bajas mes tras mes.