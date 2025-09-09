martes 9 de septiembre 2025

Mercado cambiario

Tras el cimbronazo del lunes, el dolar se mantiene estable en San Juan y se vende a $1.440

Luego de la vorágine que registró la moneda estadounidense este lunes post elecciones en Buenos Aires, así está cotizando el dólar blue en San Juan. El detalle también de las cotizaciones en los bancos.

Por Mariela Pérez
dolar

Luego de un inicio de semana complejo tras el resultado de las elecciones en Buenos Aires, la victoria del peronismo y la derrota de La Libertad Avanza y su impacto de lleno en la economía, la cotización del dólar de este martes 9 de septiembre presenta varias variaciones, dependiendo de la entidad bancaria y del precio que se ofrece por fuera, considerado "dólar blue".

tras la fuerte caida del lunes, las acciones y bonos argentinas en wall street rebotan hasta el 5%
Mercado financiero

Tras la fuerte caída del lunes, las acciones y bonos argentinas en Wall Street rebotan hasta el 5%
por el efecto elecciones en provincia de buenos aires, a cuanto cerro el dolar blue en san juan
Lunes movido

Por el "efecto elecciones" en provincia de Buenos Aires, a cuánto cerró el dólar blue en San Juan

En San Juan el dólar blue cerró este lunes en $1.440 para la venta y $1.340 para la compra. Iniciando la jornada del martes, los valores se mantienen, conforme semana el portal Dólar San Juan. Mientras tanto, en distintos grupos de compra y venta de divisa, la moneda estadounidense ronda entre los $1.360 y $1.420 la compra y venta, definiendo el valor final conforme el comprador y vendedor.

image

Promediando la siesta, la cotización de la divisa estadounidense se mantuvo en los mismos valores que al iniciar la jornada, indicando una estabilidad en la provincia.

image

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también tienen sus propias cotizaciones para el dólar, dependiendo el valor de cada banco.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

  • Banco Nación - venta $1.375 / compra $1.435
  • Banco Supervielle - venta $1.393 / compra $1.443
  • Banco BBVA - venta $1.380 / compra $1.430
  • Banco Columbia - venta $1.410 / compra $1.445
  • Banco Santander - venta $1.385 / compra $1.435
  • Banco ICBC - venta $1.370 / compra $1.432
  • Banco Galicia - venta $1.385 / compra $1.435
  • Banco Macro - venta $1.380 / compra $1.440
  • Banco de San Juan - venta $1.375 / compra $1.402

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar)

