El Hilario Sánchez cumple 74 años: la historia de un estadio que es leyenda en Cuyo

Este 9 de septiembre el Estadio Ingeniero Hilario Sánchez celebra 74 años de vida, consolidado como uno de los templos más emblemáticos del fútbol cuyano.

Inaugurado en 1951 con un partido entre San Martín e Independiente Rivadavia, el estadio ubicado en Concepción se transformó en la casa del Pueblo Viejo y en escenario de hitos inolvidables para el fútbol argentino.

En 1987 adoptó su denominación actual en homenaje a Hilario Sánchez, ingeniero y expresidente de San Martín que impulsó la profesionalización de la institución.

El Hilario fue testigo de gestas memorables. La más recordada ocurrió en 2007 cuando San Martín selló allí su histórico ascenso a Primera División tras vencer a Huracán. Esa epopeya motivó remodelaciones clave: se construyó la popular norte, se sumaron cabinas de prensa, se reacondicionaron vestuarios y el estadio amplió su capacidad, quedando entre los tres más importantes de la región detrás del Malvinas Argentinas de Mendoza y el Bicentenario de San Juan.

Por su césped pasaron figuras de talla mundial. Diego Maradona dirigió a la Selección Argentina en 2010, Alexis Sánchez debutó con River en 2007 y también brillaron Riquelme, Palermo y Ortega. Además, jugaron allí 14 campeones del mundo en Qatar 2022.

El Hilario fue escenario de amistosos internacionales como el que disputó Rusia antes del Mundial 1994, de partidos de Copa Argentina y de la Copa de Campeones. También funcionó como centro de entrenamiento de selecciones nacionales, entre ellas Uruguay en 2011 y Colombia en 2016.