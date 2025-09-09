Se viene la 6ª edición de la Maratón de Gendarmería en San Juan

La cita deportiva ya se ha instalado en el calendario sanjuanino como una de las competencias importantes del running, ofreciendo alternativas para todos los niveles. El 19 de octubre, la Maratón de Gendarmería pondrá en marcha la 6ta edición para los amantes del pedestrismo. Desde los que recién se inician en la actividad hasta los atletas experimentados que buscan exigirse en las rutas más demandantes, la propuesta combina deporte, camaradería y paisajes emblemáticos.

En esta sexta edición, los participantes podrán optar por:

* Maratón kids: de 2 a 10 años

* 3K Participativo: con un recorrido accesible, ideal para familias y aficionados, avanzando por la Ruta del Sol y retornando a la altura del ingreso a El Pinar.

* 10K Competitivo: pensado para quienes buscan un mayor desafío, con retorno en la rotonda de La Cerámica.

* 15K Competitivo: la prueba de máxima exigencia, atravesando el Dique de Ullúm, subiendo el paredón y regresando a 100 metros de la entrada a Punta Tabasco.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas tanto de manera online como de forma presencial en Rustik Aventura (Hipólito Yrigoyen 41 Sur, Rivadavia), con un 10% de descuento en efectivo.