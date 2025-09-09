martes 9 de septiembre 2025

Iniciativa víbora

"Ahora jugamos todos": el ídolo de Desamparados que invitó a los hinchas a asociarse y volver al club

Silvio Prieto fue protagonista de una campaña que lanzó Desamparados para atraer a los hinchas y que habla sobre el sentido de pertenencia y la pasión por los colores. "La historia la escribimos entre todos", escribieron en el mes aniversario del club.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Silvio Prieto, el protagonista de la campaña de Desamparados.&nbsp;

“Ahora jugamos todos”. La frase de Silvio Prieto, ídolo eterno del club, no es solo un lema: es un llamado al corazón de cada hincha Víbora. En el mes del aniversario, la institución lanzó una emotiva campaña para sumar nuevos socios, reincorporar a los históricos y reforzar ese lazo que une a generaciones enteras con los colores que representan más que un escudo: representan una forma de vida.

En un contexto donde el compromiso de los hinchas es más necesario que nunca, el club apuesta a ampliar su familia con un mensaje claro: el aliento no se negocia y la historia se sigue escribiendo entre todos.

La campaña, que ya circula en redes sociales, invita a los hinchas a asociarse o volver a ser parte activa, en un momento donde cada aporte suma para fortalecer al club en lo institucional, lo deportivo y lo social.

El video:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: ""Ahora jugamos todos": el ídolo de Desamparados que invitó a los hinchas a asociarse y volver al club Silvio Prieto fue protagonista de una campaña que lanzó Desamparados para atraer a los hinchas y que habla sobre el sentido de pertenencia y la pasión por los colores. "La historia la escribimos entre todos", escribieron en el mes aniversario. "En este arco hice los goles más importantes de mi vida y hoy el gol es hacerse socio", comentó el último '10' del Víbora.
