lunes 8 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

La canción de Desamparados que es viral en las redes: "No importa el resultado..."

Aunque el Víbora perdió 2-1 ante Marquesado, un video de sus hinchas cantando al ritmo de Traicionera se hizo viral y conmovió a la comunidad puyutana por su mensaje de amor incondicional a los colores.

Por David Cortez Vega
image
Lee además
sentimos olor feo y decidimos irnos: el picante posteo de un ex dt de desamparados, ¿contra la actual dirigencia?
Redes

"Sentimos olor feo y decidimos irnos": el picante posteo de un ex DT de Desamparados, ¿contra la actual dirigencia?
esta es la banda de marquesado: saluden al nuevo clasificado al regional amateur
Alegría Tricolor

"Esta es la banda de Marquesado": saluden al nuevo clasificado al Regional Amateur

Previo a ingresar a la Popular Norte, un grupo de simpatizantes puyutanos entonó un cántico que ya es himno de fidelidad, al ritmo de Traicionera, de Sebastián Yatra. La canción habla de aliento incondicional, de nunca abandonar al Verde y de dejarlo todo por verlo campeón nuevamente.

“Que me van a hablar de amor si no pueden entender, que no importa el resultado siempre voy a volver…”, arranca la letra que recorrió las plataformas digitales y que emocionó a los hinchas por el mensaje de aguante inquebrantable.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1965107243537629637&partner=&hide_thread=false

El video fue difundido en TikTok por la cuenta La Guardia Puyutana y en pocas horas cosechó miles de “me gusta”, convirtiéndose en una muestra de identidad y orgullo para los simpatizantes.

Temas
Seguí leyendo

Buscate si fuiste a ver la gran final en el Bicentenario

Acusaron a una escuela de Desamparados por un caso de bullying y Educación tomó cartas en el asunto

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados

El comunicado del plantel de Independiente en contra del fallo de la Conmebol: "Perdió el fútbol"

El básquet sanjuanino cumplió con el tercer capítulo: todos los resultados

Las Águilas de Cartago, el equipo 18: lo ganaron en la última jugada y clasificaron al Mundial por tercera vez en su historia

Corredores sanjuaninos hicieron podio en una exigente prueba pedestre en Mendoza

El "benjamín" del clásico: tiene 15 años y será el jockey más joven en disputar el GP "Domingo Faustino Sarmiento"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
sentimos olor feo y decidimos irnos: el picante posteo de un ex dt de desamparados, ¿contra la actual dirigencia?
Redes

"Sentimos olor feo y decidimos irnos": el picante posteo de un ex DT de Desamparados, ¿contra la actual dirigencia?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Confirman la causa de muerte del martillero público hallado en Capital
Delitos Especiales

Confirman la causa de muerte del martillero público hallado en Capital

Penitenciario detenido por estafar a sus compañeros: lo acusan de 25 hechos y el fraude supera los $158 millones
Escándalo en el Penal

Penitenciario detenido por estafar a sus compañeros: lo acusan de 25 hechos y el fraude supera los $158 millones

Las imágenes del incendio en Rawson que acabó con la vida de una mujer
Lamentable noticia

Las imágenes del incendio en Rawson que acabó con la vida de una mujer

La carrera con más egresados en la UNSJ durante los últimos años y el asombroso número de mujeres en una escuela
Educación

La carrera con más egresados en la UNSJ durante los últimos años y el asombroso número de mujeres en una escuela

Durante la mañana de este lunes, la empleada de la estación de servicio ubicada en Rawson fue sorprendida por motochorros que le arrebataron una mochila con más de $10.000.000. Al huir perdieron su arma.
Este lunes

Armados, sorprendieron a la playera de una estación de servicio de Rawson y se llevaron más de $10 millones

Te Puede Interesar

Por el efecto elecciones en provincia de Buenos Aires, a cuánto cerró el dólar blue en San Juan
Lunes movido

Por el "efecto elecciones" en provincia de Buenos Aires, a cuánto cerró el dólar blue en San Juan

Por Mariela Pérez
La minería del cobre, el nuevo debate entre San Juan y Mendoza. Esta última impulsa su compre regional en lugar del compre local.
Escenario

Cómo en Mendoza piensan beneficiarse con el boom minero que se viene a San Juan

Quién era la mujer víctima del incendio en una panadería de Rawson
Tragedia en el Barrio San Ricardo

Quién era la mujer víctima del incendio en una panadería de Rawson

Fabián Martín, de campaña para diputado nacional.
Reacciones en el orreguismo

Fabián Martín sobre las elecciones bonaerenses: "El gran ganador es Kiciloff"

El sur de San Juan concentra casi el 50% de plantaciones de olivo. Riego tecnificado y perforaciones impulsan el consumo eléctrico. 
Realidad

El mapa eléctrico de San Juan: el consumo ya se dispara en tres zonas clave