La canción de Desamparados que es viral en las redes: "No importa el resultado..."

El pasado sábado, Sportivo Desamparados jugó el partido por el acceso al Regional Amateur frente a Marquesado, que terminó en derrota por 2-1 para el Víbora. Sin embargo, más allá del resultado, lo que quedó grabado fue la pasión de sus hinchas y un video que rápidamente se volvió viral en las redes.
Previo a ingresar a la Popular Norte, un grupo de simpatizantes puyutanos entonó un cántico que ya es himno de fidelidad, al ritmo de Traicionera, de Sebastián Yatra. La canción habla de aliento incondicional, de nunca abandonar al Verde y de dejarlo todo por verlo campeón nuevamente.
“Que me van a hablar de amor si no pueden entender, que no importa el resultado siempre voy a volver…”, arranca la letra que recorrió las plataformas digitales y que emocionó a los hinchas por el mensaje de aguante inquebrantable.
El video fue difundido en TikTok por la cuenta La Guardia Puyutana y en pocas horas cosechó miles de “me gusta”, convirtiéndose en una muestra de identidad y orgullo para los simpatizantes.