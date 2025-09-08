El básquet sanjuanino cumplió con el tercer capítulo: todos los resultados

El Torneo Clausura Rodolfo Luna tuvo su tercera jornada este fin de semana, con estos resultados tanto en la Primera Femenino como en el Nivel 1 Masculino.

Para las locales, Camila Manrique fue la máxima anotadora del partido, quién logró 23 puntos, mientras que Aldana Suizer aportó 19 canastas. Clara Manrique y Johana Tarabay realizaron 14 anotaciones.

En Estrella, Celeste Serapio hizo 17 puntos, mientras que Narella Ortiz aportó 10 canastas, y Valeria Díaz y María Suarez realizaron 4 canastas cada una.

- Universidad 58 – Sanjuanino Junior 36

Guadalupe Burgoa, jugadora del equipo ganador, fue la máxima anotadora con 13 puntos. En el mismo conjunto, Milva Pinelli hizo 10 puntos, en tanto que Jimena Quiroga aportó 8 canastas y Luz Pittaluga realizó 7 anotaciones.

En el equipo visitante, Melisa Mercado y Silvana Narváez hicieron 10 puntos, mientras que Sofía Ferra aportó 8 canastas y Rosa Merchan realizó 4 anotaciones.

Resultados de la tercera jornada de la Categoría Nivel 1 Masculino

- Inca Huasi 71 – Universidad 65

Los 17 puntos anotados por Ignacio Yanzi lo convirtieron en el máximo anotador de Inca, Lautaro Fernández aportó 15 canastas y Francisco Palacios marcó 13 puntos para el triunfo ñokaico.

Para los Patitos, Facundo López fue el mejor jugador de los locales y anotó 17 puntos, Tomas Mercado aportó 16 canastas y Luciano Palacios realizó 10 anotaciones.

- Lanteri 76 – UVT 71

Exequiel Vargas, jugador de UVT, fue el máximo anotador del encuentro con 20 puntos. Además, en los Comunitarios, Nahuel Hogalde hizo 18 puntos, Lorenzo Reus aportó 17 canastas y Víctor Lucero 12 anotaciones.

Para los Celestes, Ignacio Masciadri y Aarón Giménez hicieron 17 puntos. Por su parte, Isaías Sarmiento y Luis Segali aportaron 11 canastas, mientras que Santino Sarmiento realizó 10 anotaciones.

- Urquiza 66 – Ausonia 57

En el equipo ganador, Emanuel Cabañas hizo 16 puntos; Facundo Agüero aportó 13 canastas y Fausto Rocha realizó 10 anotaciones.

Juan Romero, jugador de los tanos, fue el máximo anotador del partido con 27 puntos. Además, Ismael Terluk y Lautaro Mercado hicieron 9 puntos, mientras que Maximiliano Villafañe aportó 7 canastas.