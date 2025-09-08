lunes 8 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En lo más alto

Corredores sanjuaninos hicieron podio en una exigente prueba pedestre en Mendoza

Participaron más de 1500 runners de todo el país, en la competencia que dio cita en Luján de Cuyo, en Mendoza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Más de 1.500 runners de distintas partes del país llegaron a Luján de Cuyo, Mendoza, para tomar parte de la cuarta edición de Luján Corre, que ofreció tres distancias para los participantes (21K, 10K, 5K), agregando la categoría kids para los más chicos. Los sanjuaninos se destacaron en el podio.

Lee además
derrota de milei en buenos aires: en las redes, que dijeron los politicos sanjuaninos
Repercusiones

Derrota de Milei en Buenos Aires: en las redes, qué dijeron los políticos sanjuaninos
mas del 60% de los jubilados sanjuaninos lo hizo por moratoria y en el ranking nacional esta por debajo del promedio
Informe

Más del 60% de los jubilados sanjuaninos lo hizo por moratoria y en el ranking nacional está por debajo del promedio

Por tercer año consecutivo se sumaron atletas de San Juan que siempre hacen notar su presencia, ocupando algún lugar del podio y la edición 2025 no fue la excepción.

En la distancia de media maratón fue de la partida Valeria Paniagua, que finalizó en el octavo lugar de la clasificación general, pero que ocupó el tercer lugar del podio en la categoría F36-40.

Entre las damas que corrieron 10K, una vez más se destacó Gisela Tobares, quien ocupó nuevamente un lugar en el podio. En 2023 finalizó segunda, el año pasado fue ganadora y en la edición de este año, la sanjuanina volvió a subirse al segundo escalón del podio general de damas, siendo primera en su categoría F31-35.

Agostina Atencio también fue protagonista principal en la competencia de diez kilómetros, ya que finalizó en el quinto puesto de la general de damas y fue ganadora en la categoría F21-25.

Entre los varones, el representante de Valle Fértil, Martín Villafañe protagonizó una entretenida lucha en los 10K, los que –finalmente- quedaron para Juan Fernández, mientras que Martín se ubicó en el tercer puesto, siendo segundo en la categoría M26-30.

Temas
Seguí leyendo

Los sanjuaninos acusados de usurpar un lote del Estado, libres: les imputan estafas reiteradas, usurpación y asociación ilícita

Los sanjuaninos aprueban el mate en el trabajo: sólo 2 de cada 10 creen que es una "falta de respeto"

En sólo un día, más de 17 mil sanjuaninos se inscribieron para el sorteo del IPV: los 2 barrios más elegidos

Los empleados judiciales sanjuaninos que terminaron condenados: tres casos mediáticos y dos bonus

El pedido de tres choferes sanjuaninos a los usuarios de la Red Tulum: "No me hagas perder tiempo"

Otros dos sanjuaninos, en la mira por tenencia y distribución de pornografía infantil: uno terminó condenado

Auditorías de pensiones por discapacidad: los datos clave para los sanjuaninos

El comunicado del plantel de Independiente en contra del fallo de la Conmebol: "Perdió el fútbol"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
sentimos olor feo y decidimos irnos: el picante posteo de un ex dt de desamparados, ¿contra la actual dirigencia?
Redes

"Sentimos olor feo y decidimos irnos": el picante posteo de un ex DT de Desamparados, ¿contra la actual dirigencia?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Confirman la causa de muerte del martillero público hallado en Capital
Delitos Especiales

Confirman la causa de muerte del martillero público hallado en Capital

Penitenciario detenido por estafar a sus compañeros: lo acusan de 25 hechos y el fraude supera los $158 millones
Escándalo en el Penal

Penitenciario detenido por estafar a sus compañeros: lo acusan de 25 hechos y el fraude supera los $158 millones

Las imágenes del incendio en Rawson que acabó con la vida de una mujer
Lamentable noticia

Las imágenes del incendio en Rawson que acabó con la vida de una mujer

La carrera con más egresados en la UNSJ durante los últimos años y el asombroso número de mujeres en una escuela
Educación

La carrera con más egresados en la UNSJ durante los últimos años y el asombroso número de mujeres en una escuela

Durante la mañana de este lunes, la empleada de la estación de servicio ubicada en Rawson fue sorprendida por motochorros que le arrebataron una mochila con más de $10.000.000. Al huir perdieron su arma.
Este lunes

Armados, sorprendieron a la playera de una estación de servicio de Rawson y se llevaron más de $10 millones

Te Puede Interesar

Por el efecto elecciones en provincia de Buenos Aires, a cuánto cerró el dólar blue en San Juan
Lunes movido

Por el "efecto elecciones" en provincia de Buenos Aires, a cuánto cerró el dólar blue en San Juan

Por Mariela Pérez
La minería del cobre, el nuevo debate entre San Juan y Mendoza. Esta última impulsa su compre regional en lugar del compre local.
Escenario

Cómo en Mendoza piensan beneficiarse con el boom minero que se viene a San Juan

Quién era la mujer víctima del incendio en una panadería de Rawson
Tragedia en el Barrio San Ricardo

Quién era la mujer víctima del incendio en una panadería de Rawson

Fabián Martín, de campaña para diputado nacional.
Reacciones en el orreguismo

Fabián Martín sobre las elecciones bonaerenses: "El gran ganador es Kiciloff"

El sur de San Juan concentra casi el 50% de plantaciones de olivo. Riego tecnificado y perforaciones impulsan el consumo eléctrico. 
Realidad

El mapa eléctrico de San Juan: el consumo ya se dispara en tres zonas clave