Corredores sanjuaninos hicieron podio en una exigente prueba pedestre en Mendoza

Más de 1.500 runners de distintas partes del país llegaron a Luján de Cuyo, Mendoza , para tomar parte de la cuarta edición de Luján Corre, que ofreció tres distancias para los participantes (21K, 10K, 5K), agregando la categoría kids para los más chicos. Los sanjuaninos se destacaron en el podio.

Por tercer año consecutivo se sumaron atletas de San Juan que siempre hacen notar su presencia, ocupando algún lugar del podio y la edición 2025 no fue la excepción.

En la distancia de media maratón fue de la partida Valeria Paniagua, que finalizó en el octavo lugar de la clasificación general, pero que ocupó el tercer lugar del podio en la categoría F36-40.

Entre las damas que corrieron 10K, una vez más se destacó Gisela Tobares, quien ocupó nuevamente un lugar en el podio. En 2023 finalizó segunda, el año pasado fue ganadora y en la edición de este año, la sanjuanina volvió a subirse al segundo escalón del podio general de damas, siendo primera en su categoría F31-35.

Agostina Atencio también fue protagonista principal en la competencia de diez kilómetros, ya que finalizó en el quinto puesto de la general de damas y fue ganadora en la categoría F21-25.

Entre los varones, el representante de Valle Fértil, Martín Villafañe protagonizó una entretenida lucha en los 10K, los que –finalmente- quedaron para Juan Fernández, mientras que Martín se ubicó en el tercer puesto, siendo segundo en la categoría M26-30.