Los sanjuaninos aprueban el mate en el trabajo: sólo 2 de cada 10 creen que es una "falta de respeto"

La mayoría de los sanjuaninos aprueba el consumo de mate en el trabajo.

En los últimos días, una enorme brecha se abrió en las redes sociales. Sucedió después de que el periodista Eduardo Feinmann tildara de “vagos” a quienes toman mate en el trabajo. A lo que se sumó la imagen en la que un conductor de televisión uruguaya que apareció al mate en mano y trató de ocultarse. En ese contexto, Tiempo de San Juan lanzó una encuesta para conocer qué opinan los sanjuaninos sobre esta afirmación. El resultado fue contundente: sólo 2 de cada 10 personas consideraron que tomar mate en el trabajo es “una falta de respeto”.

El sondeo, publicado en la web del diario, reveló que el 78,6% de los votantes no comparte la mirada crítica hacia el mate en el entorno laboral. De hecho, muchos lo ven como una práctica aceptable e incluso positiva, siempre que no interfiera con las tareas.

El resultado de la encuesta refleja una amplia tolerancia social hacia el consumo de mate en el ámbito laboral. La opción más votada fue “Me parece bien que puedan tomar mate cuando quieran”, con un 28,5% (2.893 votos) del total, lo que muestra una postura claramente permisiva: para casi 3 de cada 10 personas, el mate no solo no representa un problema, sino que es visto como un derecho o una costumbre que no debería estar sujeta a restricciones.

En segundo lugar, con 25,1% (2.551 votos), se ubicó la respuesta “Si no se trabaja en atención al público, está bien”. Esta mirada introduce un matiz interesante: hay un sector importante que no rechaza el mate en sí, pero considera que su consumo debe adaptarse al tipo de trabajo. Es decir, se valora la imagen profesional en ciertos contextos —por ejemplo, aquellos donde hay contacto directo con clientes o audiencias—, pero se permite el mate en tareas internas o de oficina.

Muy cerca, con 25% (2.538 votos), aparece otra postura moderada: “No me molesta, me es indiferente”. Una posición neutral, sin adhesión ni rechazo, pero que igualmente contribuye al clima de aceptación general. En el extremo opuesto, solo 21,4% (2.179 votos) de los participantes eligieron la opción “Me parece una falta de respeto”.

El episodio que reavivó la polémica

Todo comenzó cuando Santiago Wilkins, conductor de Telenoche Uruguay, fue sorprendido por las cámaras con el mate en la mano durante la emisión de un informe sobre el papa León XIV. En vez de tomarlo con naturalidad o reírse del momento, Wilkins intentó esconder a toda velocidad el mate, el termo y cualquier evidencia de la infusión. Su reacción se volvió viral, generando una ola de comentarios divididos en redes sociales.

Algunos usuarios aplaudieron la espontaneidad del momento y defendieron el hábito del mate como parte de la cultura rioplatense. Otros, en cambio, criticaron que se tomara mate al aire, en un contexto que consideraron “poco profesional”.

Este episodio no tardó en recordar las palabras de Eduardo Feinmann, quien semanas antes ya había calificado de “vagos” a quienes toman mate en el trabajo. “En televisión, al aire, no se toma mate. Es de vago”, dijo en su programa en A24. Y añadió: “A veces queda feo, poco elegante. Ahora, si vas a la tanda y te tomás unos mates, a mí qué me importa, pero al aire es horrible”.

LOS QUE TOMAN MATE MIENTRAS LABURAN SON UNO VAGOS

Feinmann, incluso, redobló la apuesta días después: “Los que toman mate cuando laburan son unos vagos”, reafirmó.

El mate en el trabajo, ¿costumbre o conducta sancionable?

Más allá del debate mediático, el uso del mate en el trabajo no es nuevo ni exclusivo de los medios. De hecho, en junio de este año trascendió un caso en Río Negro, donde un trabajador fue despedido por tomar mate durante su jornada laboral en una panadería.

El hombre, que se desempeñaba como repartidor desde 2017, había firmado en 2020 una notificación interna que prohibía tomar mate dentro del local debido a las restricciones sanitarias por la pandemia. Sin embargo, fue registrado por las cámaras tomando mate, y el empleador usó ese material para justificar su despido.

El caso terminó en la Justicia, que falló a favor del trabajador: el tribunal consideró que el despido fue injustificado y desproporcionado, ya que no existían antecedentes disciplinarios y la empresa no había aplicado sanciones previas. La panadería debió indemnizarlo.