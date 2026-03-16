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Buena convocatoria

Sanjuaninos presentes en la primera fecha de la Liga Argentina de Menores de pádel

Yaser Naím Deche y Francisco Ormeño Giménez lograron el título en Sub 14 masculino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Se jugó la primera fecha de la Liga Argentina de pádel de menores en Catamarca con la presencia de ocho sanjuaninos en diferentes categorías.

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Yaser Naím Deche (Rawson) y Francisco Ormeño Giménez (Rivadavia) tuvieron un gran torneo, quedándose con el título. En la categoría Sub 14 B Masculino debutaron con triunfo por 6/3 – 6/3 ante los tucumanos Lisandro Godoy y Joaquín Zelaya.

La segunda presentación, en octavos de final, fue otra victoria; esta vez le ganaron a la dupla cordobesa de Santiago Manzoni y Benjamín Vicente Viano 4/6 – 6/2 – 6/2.

Ya en cuartos de final, los sanjuaninos se anotaron un triunfo ante los bonaerenses Salvador Justo y Francesco Rampone 6/2 – 7/5 y el paso a semifinales, instancia que los enfrentó a Benito Álvarez (Daireaux) y Benicio Bareille (Caleta Olivia) con un cómodo 6/1 – 6/3 para nuestros representantes, logrando el pase a la final del torneo.

El partido definitorio lo jugaron contra Santiago Barci y Constantino Vivas, de Villa María, Córdoba, quedando el campeonato para los sanjuaninos Yaser Naím Deche y Francisco Ormeño Giménez al ganar 6/3 – 6/2.

En la misma categoría jugó Benjamín Peze , quien luego de caer en el primer partido, entró en la faz de segunda chance y allí llegó a la final jugando junto Jonás Frías (Pergamino). El binomio mendocino Julián Revuelta y Lisandro Molinas se quedaron con el partido con 6/3 – 6/0. Esta modalidad de segunda chance crea la oportunidad de seguir compitiendo y se obtiene la mitad de los puntos de quienes están en la zona campeonato.

La albardonera Oriana Zamira Giménez Carrión jugó en pareja con Aitana Grumelli, de General Pico, La Pampa en la categoría Sub 16ª, ganando el primer partido con facilidad 6/0 y 6/1 a Lola Sagorski (Las Varillas, Córdoba) y María Candelaria Aguirre (Catamarca).

En el siguiente enfrentamiento, la sanjuanina y la pampeana cayeron ante Victoria Sánchez (Río Negro) y Mía Irazábal (Buenos Aires) 6/4 – 6/2 quedando eliminadas.

En categoría Sub 14 A, Julieta Gómez Dalmónego (Media Agua) junto a Alma Rivas (Lobos, Buenos Aires) jugaron el primer partido del torneo frente a Emma Buraglia (Concordia, Entre Ríos) y Delfina Trupiano (Santa Fe), ganando 6/4 – 6/7 – 6/4.

En la segunda presentación perdieron ante Delfina Fernández (Neuquén) y Milagro Ruiz Díaz (Rosario) 6/3 – 6/4.

Giuliano Gordillo (Rawson) – Amir Giménez (Albardón) en Sub 12 Masculino cayeron en el debut de la primera fecha de la Liga frente a Felipe Holzmann (Coronel Suárez, Buenos Aires) y Bautista Merino (Tandil, Buenos Aires) 5/7 – 6/1 – 6/0 y accedieron a la segunda chance o cuadro espejo.

En semifinal vencieron a los tucumanos Filippo Oyola y Felipe Albornoz 6/1 – 6/1, llegando a la final con los catamarqueños Tomás Rivera y José Moya, a quienes vencieron 6/0 – 6/2, quedándose con una gran satisfacción en su debut a nivel nacional.

En la misma categoría estuvo presente el caucetero Enzo Cáceres Gómez junto al riojano Francisco Tello Quintela, pasando directo a dieciseisavos y jugando ante los bonaerenses Francesco Rampone y Salvador Justo, quienes ganaron 6/0 – 6/0.

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