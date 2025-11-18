Se jugó el Gran Premio San Juan 2000 de padel femenino nacional

El fin de semana se llevó a cabo el Gran Premio San Juan 2000 puntos de padel en el complejo deportivo Rou. Fue un torneo que, además de repartir la mayor cantidad de puntos, fue el anteúltimo, previo al Master Final de la temporada.

Con la presencia de varias de las mejores parejas del padel femenino argentino que jugaron partidos muy parejos, con buena concurrencia de público, se llegó a la final que jugaron la pareja número uno de Argentina, Irene Jiménez (CABA) – Daniela Banchero (Buenos Aires) frente a Sofía Luini (Buenos Aires) - Sol Capello (Córdoba) con triunfo de las primeras por 7/6 – 6/3.

San Juan estuvo representado por Agostina Dalmónego y Macarena Gómez, quienes ya habían jugado dos torneos por el Circuito profesional en esta temporada.

En forma paralela al torneo AJPP, Agostina y Macarena jugaron el torneo a nivel local. En el nacional, luego de un buen partido en dieciseisavos de final, pasaron a octavos, donde cayeron ante la pareja número tres del ranking nacional.

En el plano local fue diferente porque se impusieron primero en la fase de grupos y luego en las instancias finales, hasta quedarse con el torneo.

Luego de esta experiencia, Agostina Dalmónego comentó: “Del AJPP jugamos el viernes 16 y ganamos 6-0 el primero y el segundo 6-4; fue un buen resultado, tuvimos buenas sensaciones, estuvimos muy contentas y en octavos nos tocó con una de las chicas que es número 2 y la otra número 10. Es difícil encontrarse con algo así, tan pronto, hace mucho que no estamos yendo a la AJPP y eso se siente, pero no nos sentimos mal, tuvimos buenas sensaciones y tenemos que seguir mejorando, obviamente, seguir entrenando. Es clave este verano para hacer la pretemporada y empezar el torneo del año que viene lo mejor posible para ver qué tal nos va. En el local, en cuarta jugamos el jueves y ganamos; el sábado después de jugar AJPP, tuvimos dos partidos seguidos, estábamos muy cansadas, pero nos fue bien. En resumen, ganamos dos partidos de zona, cuartos, semi y final. En zona jugamos contra unas chicas de San Juan y el otro partido de zona contra unas de Mendoza, en cuarto jugamos contra unas sanjuaninas; semi jugamos contra unas una pareja de Mendoza y la final contra nuestras amigas mendocinas Angie Rubiales y Renata Escobar, donde ganamos 6/7 - 7/6 - 6/2 en un partidazo donde jugamos dos horas y cuarto. Y estuvimos ahí, de la mano de nuestro coach y profe de la academia que nos acompañó en todos los partidos, Pablo Sánchez de la PSP Padel Academy, a quien estamos muy agradecidas”.

Macarena Gómez, por su parte dijo: “Estoy muy feliz de haber participado de este AJPP 2000 puntos y haber ganado nuestro primer partido, el segundo no pudimos, jugamos contra la pareja número tres del ranking nacional. Fue un partido complicado, que se puede ganar, pero tenemos que aprender a manejar la ansiedad de querer cerrar ya un punto. Ellas son muy tranquilas, si tienen que pasar la pelota 30 veces la van a pasar y al final gana la que tenga más paciencia y obviamente lectura de juego También debemos entender que ella son chicas que juegan hace mucho tiempo y se dedican a esto, entrenan de lunes a viernes, padel y físico. Nosotras sólo dos días a la semana con una hora padel y una hora físico. Estoy muy feliz de poder seguir cumpliendo este sueño tan grande. Queremos hacer una pretemporada en Buenos Aires para poder seguir creciendo en esto que tanto nos gusta. A nivel provincial salimos campeonas en 4ª categoría (la más alta de San Juan) contra una pareja mendocina (amigas nuestras, Angie y Renata). Estoy muy contenta de haber ganado otro torneo como locales, donde hubo doce parejas, mitad de San Juan y mitad de Mendoza. Esto es algo que me apasiona y no voy a parar hasta lograr todos mis objetivos en el deporte. Desde ya estoy muy agradecida con todas las personas que nos acompañan y apoyan en todo momento. Este año sólo queda una fecha para que podamos jugar, la idea es el año que viene jugar el circuito completo y así poder ganar experiencia y puntos en el ranking”.

También sumó su primera experiencia en este tipo de torneos la jovencita de catorce años, Oriana Giménez junto a Marianela Heredia, quienes cayeron en el primer partido enfrentando a una pareja con mucha experiencia, Daniela Niella (Mendoza) y Francisca Curtze (Chile); justamente la jugadora chilena es integrante de la selección de su país. De todos modos, fue una gran vivencia para nuestras representantes.

En relación a lo vivido en el torneo AJPP, Oriana manifestó: “Me sentí muy bien porque es una experiencia muy linda la que pude vivir, más allá del resultado que era obvio. Me dio mucho placer poder jugar contra una pareja tan fuerte como las chicas. Gracias a mi compañera Marianela Heredia por el aguante”.