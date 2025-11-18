martes 18 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Polideportivo

Se jugó el Gran Premio San Juan 2000 de padel femenino nacional

Irene Jiménez y Daniela Banchero ganaron el AJPP (Profesional) y Agostina Dalmónego y Macarena Gómez el provincial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
fb739aa83e49e01695b71f3080919d11_L
54929059792_a02123be7a_b

El fin de semana se llevó a cabo el Gran Premio San Juan 2000 puntos de padel en el complejo deportivo Rou. Fue un torneo que, además de repartir la mayor cantidad de puntos, fue el anteúltimo, previo al Master Final de la temporada.

Lee además
octavos definidos: los rivales de boca y river, y cuando se juega
Torneo Clausura

Octavos definidos: los rivales de Boca y River, y cuándo se juega
el impresionante salario de mauro icardi: la fortuna que gana en el galatasaray
En Turquía

El impresionante salario de Mauro Icardi: la fortuna que gana en el Galatasaray

Las categorías fueron AJPP (Asociación de Jugadores Profesionales de Padle) damas (1ª damas profesional de la argentina); 4ª damas y 5ª caballeros.

Con la presencia de varias de las mejores parejas del padel femenino argentino que jugaron partidos muy parejos, con buena concurrencia de público, se llegó a la final que jugaron la pareja número uno de Argentina, Irene Jiménez (CABA) – Daniela Banchero (Buenos Aires) frente a Sofía Luini (Buenos Aires) - Sol Capello (Córdoba) con triunfo de las primeras por 7/6 – 6/3.

San Juan estuvo representado por Agostina Dalmónego y Macarena Gómez, quienes ya habían jugado dos torneos por el Circuito profesional en esta temporada.

En forma paralela al torneo AJPP, Agostina y Macarena jugaron el torneo a nivel local. En el nacional, luego de un buen partido en dieciseisavos de final, pasaron a octavos, donde cayeron ante la pareja número tres del ranking nacional.

En el plano local fue diferente porque se impusieron primero en la fase de grupos y luego en las instancias finales, hasta quedarse con el torneo.

Luego de esta experiencia, Agostina Dalmónego comentó: “Del AJPP jugamos el viernes 16 y ganamos 6-0 el primero y el segundo 6-4; fue un buen resultado, tuvimos buenas sensaciones, estuvimos muy contentas y en octavos nos tocó con una de las chicas que es número 2 y la otra número 10. Es difícil encontrarse con algo así, tan pronto, hace mucho que no estamos yendo a la AJPP y eso se siente, pero no nos sentimos mal, tuvimos buenas sensaciones y tenemos que seguir mejorando, obviamente, seguir entrenando. Es clave este verano para hacer la pretemporada y empezar el torneo del año que viene lo mejor posible para ver qué tal nos va. En el local, en cuarta jugamos el jueves y ganamos; el sábado después de jugar AJPP, tuvimos dos partidos seguidos, estábamos muy cansadas, pero nos fue bien. En resumen, ganamos dos partidos de zona, cuartos, semi y final. En zona jugamos contra unas chicas de San Juan y el otro partido de zona contra unas de Mendoza, en cuarto jugamos contra unas sanjuaninas; semi jugamos contra unas una pareja de Mendoza y la final contra nuestras amigas mendocinas Angie Rubiales y Renata Escobar, donde ganamos 6/7 - 7/6 - 6/2 en un partidazo donde jugamos dos horas y cuarto. Y estuvimos ahí, de la mano de nuestro coach y profe de la academia que nos acompañó en todos los partidos, Pablo Sánchez de la PSP Padel Academy, a quien estamos muy agradecidas”.

Macarena Gómez, por su parte dijo: “Estoy muy feliz de haber participado de este AJPP 2000 puntos y haber ganado nuestro primer partido, el segundo no pudimos, jugamos contra la pareja número tres del ranking nacional. Fue un partido complicado, que se puede ganar, pero tenemos que aprender a manejar la ansiedad de querer cerrar ya un punto. Ellas son muy tranquilas, si tienen que pasar la pelota 30 veces la van a pasar y al final gana la que tenga más paciencia y obviamente lectura de juego También debemos entender que ella son chicas que juegan hace mucho tiempo y se dedican a esto, entrenan de lunes a viernes, padel y físico. Nosotras sólo dos días a la semana con una hora padel y una hora físico. Estoy muy feliz de poder seguir cumpliendo este sueño tan grande. Queremos hacer una pretemporada en Buenos Aires para poder seguir creciendo en esto que tanto nos gusta. A nivel provincial salimos campeonas en 4ª categoría (la más alta de San Juan) contra una pareja mendocina (amigas nuestras, Angie y Renata). Estoy muy contenta de haber ganado otro torneo como locales, donde hubo doce parejas, mitad de San Juan y mitad de Mendoza. Esto es algo que me apasiona y no voy a parar hasta lograr todos mis objetivos en el deporte. Desde ya estoy muy agradecida con todas las personas que nos acompañan y apoyan en todo momento. Este año sólo queda una fecha para que podamos jugar, la idea es el año que viene jugar el circuito completo y así poder ganar experiencia y puntos en el ranking”.

También sumó su primera experiencia en este tipo de torneos la jovencita de catorce años, Oriana Giménez junto a Marianela Heredia, quienes cayeron en el primer partido enfrentando a una pareja con mucha experiencia, Daniela Niella (Mendoza) y Francisca Curtze (Chile); justamente la jugadora chilena es integrante de la selección de su país. De todos modos, fue una gran vivencia para nuestras representantes.

En relación a lo vivido en el torneo AJPP, Oriana manifestó: “Me sentí muy bien porque es una experiencia muy linda la que pude vivir, más allá del resultado que era obvio. Me dio mucho placer poder jugar contra una pareja tan fuerte como las chicas. Gracias a mi compañera Marianela Heredia por el aguante”.

Temas
Seguí leyendo

La primera bomba de la reunión clave en San Martín: Romagnoli no sigue

"Estamos todos bien y al resguardo": la delegación sanjuanina vivió el fuerte temporal en Comodoro Rivadavia

Impacto en el deporte por la muerte de una figura del ciclismo paralímpico

"La ilusión de haberla peleado hasta el final fue de todos": la sentida carta de Borgogno tras el descenso

Violencia extrema en cancha de Del Bono: el video que publicó Villa Hipódromo sobre el sugestivo gesto de un policía

Rugby: comenzó la fase final del Argentino Juvenil M-17 en San Juan

"Podría haber sido una tragedia; una mujer le fracturó la nariz a un jugador de un ladrillazo": el crudo relato del presidente de Villa Hipódromo

Video: el desconsuelo del sanjuanino que descendió con Godoy Cruz y la bronca de los hinchas

LO QUE SE LEE AHORA
el impresionante salario de mauro icardi: la fortuna que gana en el galatasaray
En Turquía

El impresionante salario de Mauro Icardi: la fortuna que gana en el Galatasaray

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era Lali, la mujer que murió tras dar a luz en el Hospital Rawson: así compartió su embarazo en las redes
Dolor

Quién era "Lali", la mujer que murió tras dar a luz en el Hospital Rawson: así compartió su embarazo en las redes

El cantante Juan Cruz Rufino ante el juez Roberto Montilla durante la audiencia de este lunes.
Artista en problemas

Otra vez Juan Cruz Rufino: el cantante deberá pagar $5.000.000 para no ir a juicio por estafa

Reúnen fondos para la bebé que quedó sola tras la muerte de su madre en el Hospital Rawson
Solidaridad

Reúnen fondos para la bebé que quedó sola tras la muerte de su madre en el Hospital Rawson

San Martín, post descenso: plantel licenciado, reunión cumbre en el Hilario Sánchez y la situación, una por una, de los futbolistas
Nuevo ciclo

San Martín, post descenso: plantel licenciado, reunión cumbre en el Hilario Sánchez y la situación, una por una, de los futbolistas

Fue al dique Punta Negra y descubrió un terrorífico hallazgo: el impactante video
¡Cuidado!

Fue al dique Punta Negra y descubrió un "terrorífico" hallazgo: el impactante video

Te Puede Interesar

La búsqueda del joven sanjuanino de 17 años que desapareció ayer lunes en el mar de Chile, continúa durante la mañana de este martes.
Importante operativo

Identificaron al joven sanjuanino desaparecido en el mar de Chile y dijeron cuánto puede durar la búsqueda

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa
Terrible

A un sanjuanino lo investigaban por manosear a una sobrina y ahora queda en la mira por violar a otra

Giselle Fernández, Reina Nacional del Sol 2018; Lucía Ponce, Embajadora Primera del Sol 2020; y a María Muñoz, la primera Embajadora del Sol; juntas en el Stream de Tiempo de San Juan.
Segunda entrega

¡3, 2, 1... Fiesta Nacional del Sol!: entre coronas, promoción y creatividad, las representantes locales y los secretos de su misión

Atropelló con su camioneta a una pareja en Rawson, se dio a la fuga y después se entregó: quién es
Imprudencia

Atropelló con su camioneta a una pareja en Rawson, se dio a la fuga y después se entregó: quién es

Caída masiva de internet: Cloudflare falla y afecta a millones de usuarios de X, ChatGPT y hasta medios de comunicación
Preocupación

Caída masiva de internet: Cloudflare falla y afecta a millones de usuarios de X, ChatGPT y hasta medios de comunicación