Octavos definidos: los rivales de Boca y River, y cuándo se juega

El Torneo Clausura 2025 ya entró en su etapa decisiva: este lunes quedaron definidos los ocho cruces de los octavos de final, la primera parada de un cuadro que, según los rendimientos de la fase regular, promete duelos de alto voltaje desde el arranque. Boca se aseguró el 1 de la Zona A y recibirá a Talleres, mientras que River deberá viajar a Rosario para medirse con Racing en uno de los choques más picantes de la llave.

La Zona B fue la que acaparó mayor dramatismo en el cierre. Belgrano, Defensa y Justicia y Huracán llegaban igualados en puntos con la obligación de ganar, aunque el Pirata estaba mejor posicionado por diferencia de gol. El 0-0 ante Unión lo dejó fuera y permitió que el Tatengue se colara como segundo, superando a Racing, que acabó enfrentando a River.

Huracán tampoco pudo avanzar: el empate con Barracas Central lo dejó sin playoffs y sin Sudamericana. Ese resultado activó el milagro para Estudiantes, que entró como octavo. Defensa cayó ante Independiente Rivadavia y también se despidió.

En simultáneo, Gimnasia goleó a Platense y desplazó a Sarmiento, que quedó eliminado.

El fin de semana también movió las piezas del tablero. Lanús venció a Atlético Tucumán y quedó como escolta de Central, mientras que San Lorenzo empató con Sarmiento y aseguró su boleto a la Sudamericana. Independiente bajó a Central y mantiene sus chances de meterse en el cupo continental.

Vélez y River tampoco se sacaron ventajas en Liniers; tampoco hubo goles en el clásico cordobés entre Instituto y Talleres. Ya por la noche, Boca aseguró el liderazgo con su triunfo sobre Tigre, Argentinos ganó en La Plata un partido clave, Racing se impuso a Newell’s para sellar su clasificación y el empate entre Central Córdoba y Banfield dejó afuera al Taladro.

El calendario del Clausura 2025

Octavos de final: fin de semana del 23 de noviembre . Lanús postergará su partido para el miércoles siguiente porque disputará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro este sábado en Asunción.

Cuartos de final: fin de semana del 30 de noviembre .

Semifinales: fin de semana del 7 de diciembre .

Final: sábado 13 de diciembre, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Cómo se juegan los playoffs

Los octavos, cuartos y semifinales se disputarán a un solo partido en la cancha del equipo mejor ubicado en la fase regular. La final, en cambio, será en terreno neutral: el estadio Único Madre de Ciudades, con público de ambos lados.

En todas las instancias, si hay empate durante los 90 minutos, habrá dos suplementarios de 15. Si persiste la igualdad, todo se resolverá por penales.

El campeón del Clausura se clasificará directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y disputará el Trofeo de Campeones ante Platense, ganador del Apertura, el sábado 20 de diciembre en San Nicolás.

Los cruces de octavos