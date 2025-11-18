martes 18 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Torneo Clausura

Octavos definidos: los rivales de Boca y River, y cuándo se juega

Con el cierre de la fase regular quedaron confirmados los cruces del Clausura 2025. Cómo se jugará cada instancia, cuándo podría darse un Superclásico y qué equipo postergará su debut por una final internacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
DD3CWEOUZJA6DA74UUID2TRZO4

El Torneo Clausura 2025 ya entró en su etapa decisiva: este lunes quedaron definidos los ocho cruces de los octavos de final, la primera parada de un cuadro que, según los rendimientos de la fase regular, promete duelos de alto voltaje desde el arranque. Boca se aseguró el 1 de la Zona A y recibirá a Talleres, mientras que River deberá viajar a Rosario para medirse con Racing en uno de los choques más picantes de la llave.

Lee además
confirmaron el estadio para la final del clausura y el trofeo de campeones: ¿aparece san juan en el mapa?
Definido

Confirmaron el estadio para la final del Clausura y el Trofeo de Campeones: ¿aparece San Juan en el mapa?
nicolas ramirez, el arbitro del superclasico, dirigira el duelo decisivo entre san martin y aldosivi
Clave

Nicolás Ramírez, el árbitro del Superclásico, dirigirá el duelo decisivo entre San Martín y Aldosivi

La Zona B fue la que acaparó mayor dramatismo en el cierre. Belgrano, Defensa y Justicia y Huracán llegaban igualados en puntos con la obligación de ganar, aunque el Pirata estaba mejor posicionado por diferencia de gol. El 0-0 ante Unión lo dejó fuera y permitió que el Tatengue se colara como segundo, superando a Racing, que acabó enfrentando a River.

Huracán tampoco pudo avanzar: el empate con Barracas Central lo dejó sin playoffs y sin Sudamericana. Ese resultado activó el milagro para Estudiantes, que entró como octavo. Defensa cayó ante Independiente Rivadavia y también se despidió.

En simultáneo, Gimnasia goleó a Platense y desplazó a Sarmiento, que quedó eliminado.

El fin de semana también movió las piezas del tablero. Lanús venció a Atlético Tucumán y quedó como escolta de Central, mientras que San Lorenzo empató con Sarmiento y aseguró su boleto a la Sudamericana. Independiente bajó a Central y mantiene sus chances de meterse en el cupo continental.

Vélez y River tampoco se sacaron ventajas en Liniers; tampoco hubo goles en el clásico cordobés entre Instituto y Talleres. Ya por la noche, Boca aseguró el liderazgo con su triunfo sobre Tigre, Argentinos ganó en La Plata un partido clave, Racing se impuso a Newell’s para sellar su clasificación y el empate entre Central Córdoba y Banfield dejó afuera al Taladro.

El calendario del Clausura 2025

  • Octavos de final: fin de semana del 23 de noviembre.

    Lanús postergará su partido para el miércoles siguiente porque disputará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro este sábado en Asunción.

  • Cuartos de final: fin de semana del 30 de noviembre.

  • Semifinales: fin de semana del 7 de diciembre.

  • Final: sábado 13 de diciembre, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Cómo se juegan los playoffs

Los octavos, cuartos y semifinales se disputarán a un solo partido en la cancha del equipo mejor ubicado en la fase regular. La final, en cambio, será en terreno neutral: el estadio Único Madre de Ciudades, con público de ambos lados.

En todas las instancias, si hay empate durante los 90 minutos, habrá dos suplementarios de 15. Si persiste la igualdad, todo se resolverá por penales.

El campeón del Clausura se clasificará directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y disputará el Trofeo de Campeones ante Platense, ganador del Apertura, el sábado 20 de diciembre en San Nicolás.

Los cruces de octavos

  • Boca Juniors (1A) vs. Talleres (8B)

  • Vélez (4B) vs. Argentinos Juniors (5A)

  • Lanús (2B) vs. Tigre (7A)

  • Racing (3A) vs. River Plate (6B)

  • Rosario Central (1B) vs. Estudiantes (8A)

  • Central Córdoba (4A) vs. San Lorenzo (5B)

  • Unión (2A) vs. Gimnasia (7B)

  • Deportivo Riestra (3B) vs. Barracas Central (6A)

Temas
Seguí leyendo

Una agenda repleta de emociones: conocé la última fecha del Torneo Clausura que definirá todo

Racing se quedó con la victoria ante Defensa y Justicia y se acerca a los playoffs del Torneo Clausura

El impresionante salario de Mauro Icardi: la fortuna que gana en el Galatasaray

La primera bomba de la reunión clave en San Martín: Romagnoli no sigue

"Estamos todos bien y al resguardo": la delegación sanjuanina vivió el fuerte temporal en Comodoro Rivadavia

Impacto en el deporte por la muerte de una figura del ciclismo paralímpico

"La ilusión de haberla peleado hasta el final fue de todos": la sentida carta de Borgogno tras el descenso

Violencia extrema en cancha de Del Bono: el video que publicó Villa Hipódromo sobre el sugestivo gesto de un policía

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el impresionante salario de mauro icardi: la fortuna que gana en el galatasaray
En Turquía

El impresionante salario de Mauro Icardi: la fortuna que gana en el Galatasaray

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era Lali, la mujer que murió tras dar a luz en el Hospital Rawson: así compartió su embarazo en las redes
Dolor

Quién era "Lali", la mujer que murió tras dar a luz en el Hospital Rawson: así compartió su embarazo en las redes

El cantante Juan Cruz Rufino ante el juez Roberto Montilla durante la audiencia de este lunes.
Artista en problemas

Otra vez Juan Cruz Rufino: el cantante deberá pagar $5.000.000 para no ir a juicio por estafa

Reúnen fondos para la bebé que quedó sola tras la muerte de su madre en el Hospital Rawson
Solidaridad

Reúnen fondos para la bebé que quedó sola tras la muerte de su madre en el Hospital Rawson

San Martín, post descenso: plantel licenciado, reunión cumbre en el Hilario Sánchez y la situación, una por una, de los futbolistas
Nuevo ciclo

San Martín, post descenso: plantel licenciado, reunión cumbre en el Hilario Sánchez y la situación, una por una, de los futbolistas

Fue al dique Punta Negra y descubrió un terrorífico hallazgo: el impactante video
¡Cuidado!

Fue al dique Punta Negra y descubrió un "terrorífico" hallazgo: el impactante video

Te Puede Interesar

La búsqueda del joven sanjuanino de 17 años que desapareció ayer lunes en el mar de Chile, continúa durante la mañana de este martes.
Importante operativo

Identificaron al joven sanjuanino desaparecido en el mar de Chile y dijeron cuánto puede durar la búsqueda

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa
Terrible

A un sanjuanino lo investigaban por manosear a una sobrina y ahora queda en la mira por violar a otra

Giselle Fernández, Reina Nacional del Sol 2018; Lucía Ponce, Embajadora Primera del Sol 2020; y a María Muñoz, la primera Embajadora del Sol; juntas en el Stream de Tiempo de San Juan.
Segunda entrega

¡3, 2, 1... Fiesta Nacional del Sol!: entre coronas, promoción y creatividad, las representantes locales y los secretos de su misión

Atropelló con su camioneta a una pareja en Rawson, se dio a la fuga y después se entregó: quién es
Imprudencia

Atropelló con su camioneta a una pareja en Rawson, se dio a la fuga y después se entregó: quién es

Caída masiva de internet: Cloudflare falla y afecta a millones de usuarios de X, ChatGPT y hasta medios de comunicación
Preocupación

Caída masiva de internet: Cloudflare falla y afecta a millones de usuarios de X, ChatGPT y hasta medios de comunicación