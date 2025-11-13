jueves 13 de noviembre 2025

Definido

Confirmaron el estadio para la final del Clausura y el Trofeo de Campeones: ¿aparece San Juan en el mapa?

La Asociación del Fútbol Argentino definió el calendario para los dos finales importantes que quedan del año.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA anunció de manera oficial que la final del Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones 2025 se celebrarán el 13 y el 20 de diciembre, respectivamente. ¿Aparece San Juan en el mapa?

La definición del actual torneo, que el viernes comenzará con su última fecha de la fase de liga y aún está en busca de definir a todos los clasificados a los octavos de final, se disputará con presencia de las dos parcialidades en el Estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, con capacidad para 29.000 espectadores sentados.

El ganador de este duelo, jugará contra Platense (campeón del Apertura) por el Trofeo de Campeones 2025 en el Estadio Único de San Nicolás, Provincia de Buenos Aires, que puede recibir un aforo de 25.000 espectadores, espacio que tendrán que dividir las hinchadas de los aspirantes a la corona.

Esta copa nació en la temporada 2021 y por ahora tiene tres campeones: River (2021 y 2023), Racing Club (2022) y Estudiantes de La Plata, que derrotó por 3-0 a Vélez Sarsfield en la última edición.

