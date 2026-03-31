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Eliminatorias europeas

Suecia, Turquía, República Checa y Bosnia se clasificaron al Mundial 2026

La caída de Italia fue la sorpresa de la jornada. Lewandowski, sin su último mundial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Bosnia eliminó a Italia por penales y la dejó fuera del Mundial 2026 para consumar el tercer fracaso consecutivo de los “Azzurri” en el camino a la Copa del Mundo.

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En una jornada cargada de definiciones en Europa, también se concretaron la sorpresiva clasificación de Suecia, el regreso de Turquía, el boleto de República Checa y la eliminación de Polonia, que no contará con Robert Lewandowski en la cita máxima.

En Zenica, el conjunto bosnio igualó 1 a 1 tras 120 minutos y se impuso 4 a 2 desde los doce pasos. Italia había tomado ventaja a los 15 minutos a través de Moise Kean, luego de un error en la salida del arquero Nikola Vasilj que derivó en una definición precisa del delantero.

Sin embargo, Bosnia reaccionó, ganó protagonismo tras la expulsión de Alessandro Bastoni y logró el empate a diez del final por intermedio de Haris Tabakovic, que aprovechó un rebote concedido por Gianluigi Donnarumma.

En la tanda, los fallos de Pio Esposito y Bryan Cristante terminaron de sellar la eliminación del equipo de Gennaro Gattuso.

Suecia, en tanto, protagonizó un hecho inusual: accedió al Mundial sin haber ganado en su grupo clasificatorio.

Gracias a su rendimiento en la Nations League, alcanzó el repechaje y derrotó 3 a 2 a Polonia en Solna con un gol agónico de Viktor Gyökeres.

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La caída dejó fuera a Lewandowski, que a los 37 años podría haber disputado su última Copa del Mundo.

También regresará Turquía, que venció 1 a 0 a Kosovo con tanto de Kerem Aktürkolu y volverá a disputar un Mundial tras 24 años.

Por su parte, República Checa se clasificó al superar por penales a Dinamarca luego de igualar 2 a 2.

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