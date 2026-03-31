Abril arranca otoñal en San Juan: jornada templada y con cielo cambiante

El mes de abril comenzará en San Juan con un miércoles de características otoñales, marcado por temperaturas moderadas y un cielo que irá alternando entre momentos de sol y mayor nubosidad. Según el pronóstico, la jornada se presentará estable, sin probabilidades de precipitaciones y con condiciones ideales para actividades al aire libre.
La temperatura mínima se ubicará en torno a los 13 grados durante las primeras horas del día, mientras que hacia la tarde se espera una máxima que alcanzará los 26 grados, generando un ambiente templado y agradable en gran parte del territorio provincial.
En cuanto al viento, se prevé que sople de manera leve a moderada, con predominio del sector sur, lo que contribuirá a mantener las temperaturas en valores otoñales y a evitar un ascenso térmico más pronunciado.
Con este panorama, San Juan le dará la bienvenida a abril con un clima equilibrado, sin extremos y con condiciones que invitan a disfrutar de una jornada tranquila.