Abril arranca otoñal en San Juan: jornada templada y con cielo cambiante

Cómo estará el clima en San Juan este jueves, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

El mes de abril comenzará en San Juan con un miércoles de características otoñales, marcado por temperaturas moderadas y un cielo que irá alternando entre momentos de sol y mayor nubosidad. Según el pronóstico, la jornada se presentará estable, sin probabilidades de precipitaciones y con condiciones ideales para actividades al aire libre.

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La temperatura mínima se ubicará en torno a los 13 grados durante las primeras horas del día, mientras que hacia la tarde se espera una máxima que alcanzará los 26 grados, generando un ambiente templado y agradable en gran parte del territorio provincial.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera leve a moderada, con predominio del sector sur, lo que contribuirá a mantener las temperaturas en valores otoñales y a evitar un ascenso térmico más pronunciado.

Con este panorama, San Juan le dará la bienvenida a abril con un clima equilibrado, sin extremos y con condiciones que invitan a disfrutar de una jornada tranquila.